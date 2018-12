Fanclub-Weihnachtsbesuch Große Bühne für den Bayern-Star

Wallhausen / Jens Sitarek

Jedes Jahr vor Weihnachten besuchen Spieler und Verantwortliche des FC Bayern München Fanclubs. Der Kontakt zur Basis ist Tradition und nennt sich Fanclub-Weihnachtsbesuch. Vor einer gefühlten Ewigkeit fanden Roy Makaay und Karl Hopfner mal den Weg zu den Bayernfreunden nach Satteldorf. Am Sonntag nun gehört die Bühne in der Turn- und Festhalle Hasan Salihamidzic, dem Bayern-Sportdirektor. Beim Einmarsch erklingt die Hymne „Stern des Südens“. Und 200 Fans singen mit.

Daniel Bauer, 39, der Vorsitzende der Red Bulls Hohenlohe kann sein Glück kaum fassen. „Mir fehlen die Worte“, sagt er, als er ­neben Salihamidzic, 41, sitzt. Bei aktuell 4433 Fanclubs gehört Glück dazu, obwohl sich natürlich nicht alle beworben haben. Der Sportdirektor sei „in der aktuellen sportlichen Situation fast noch wertvoller als ein Spieler“, findet Bauer-Stellvertreter Michael Ley.

„Männer, haltet euch fest“

Am 14. November meldet sich die Bayern-Fanbetreuung bei Bauer. Kurz danach schreibt er in die Whatsapp-Gruppe seines Vorstands: „Männer, haltet euch fest. Unsere Bewerbung hat gefruchtet. Habe gerade einen Anruf aus München bekommen. Es kommt unser Sportdirektor Brazzo.“

Brazzo ist der Spitzname von Hasan Salihamidzic. Woher er den habe, will jemand wissen? Der käme aus seiner Heimat Bosnien. Brazzo bedeute Brüderchen oder Bürschchen. „Wie viele Pokale hast du schon gewonnen?“ Antwort: „Ganz, ganz viele.“ „Aufzählen!“, ruft einer aus dem Publikum. Daraufhin Salihamidzic: „Dann sitze ich morgen noch hier.“

Hasan Salihamidzic spielte neun Jahre für den FC Bayern, absolvierte wettbewerbsübergreifend 364 Partien und schoss 47 Tore. Welches Tor war am schönsten? „Mein erstes“, sagt er, „gegen Barcelona in der Champions League.“ Warum er die Nummer 20 getragen habe? „Die war noch frei.“ Dann erfährt man noch, dass Brazzo gerne Golf spielt, wenn es seine Zeit zulässt.

Es gibt aber auch kritische Fragen zur sportlichen Leistung. Einer merkt an, dass der Mannschaft ein Leitwolf fehle. Salihamidzic betont, dass das Team im Umbruch sei: „Der Umbruch ist ein Prozess, er findet nicht von heute auf morgen statt.“ Sein Job sei es, die Augen nach neuen Spielern offen zu halten.

Nach den Fragen erfüllt Salihamidzic alle Autogramm- und Fotowünsche, die Schlange reicht durch die ganze Halle. Er bleibt fast drei Stunden. Für Bauer ist Brazzo „ein Star, der auf dem Boden geblieben ist, ohne Allüren“.

„Der Tag wird in die Geschichte des Vereins eingehen“, sagt Wallhausens Bürgermeisterin Rita Behr-Martin. Im nächsten Jahr feiert er 25-jähriges Jubiläum. Zur Feier des Tages trägt sich der Bayern-Star auch in das Goldene Buch der Gemeinde ein. Am Ende wird ein Salihamidzic-Trikot mit der Nummer 20 verlost. Das geht an Marvin Ruiner. Damit schließt sich irgendwie ein Kreis. Denn dessen Vater Hartmut Ruiner war es, der den Fanclub vor 24 Jahren ins Leben rief.