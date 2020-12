Nicht nur Pfarrer Matthias Herrmann geht in der Pandemie neue Wege für die Weihnachtsgottesdienste: An sechs Stationen wird er halt machen. In Mainhardt, Hütten und Ammertsweiler wird Pfarrer Tilman Alius predigen. Doch nicht etwa dort in Kirchen und Andachtsräumen. Die beiden bereiten ein besond...