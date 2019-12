Nach dem Fahrplanwechsel mit zahlreichen Änderungen läuft der regionale Schienenverkehr weitgehend stabil. Der Geschäftsführer von Go-Ahead Baden-Württemberg, Hans-Peter Sienknecht, wird in einer Pressemitteilung so zitiert: „Angesichts einer Pünktlichkeitsquote von gut 90 Prozent sind wir sehr zufrieden mit dem Betriebsstart auf der Filstalbahn, der Frankenbahn und der Murrbahn.“ Go-Ahead habe am Montag mit den geforderten Fahrzeugkapazitäten in den Berufsverkehr starten können, obwohl zwei Fahrzeuge mit technischen Störungen ausgefallen seien.

Die Westfrankenbahn nahm nach eigenen Angaben mit der Fahrt von Aschaffenburg bis nach Bad Mergentheim am Sonntag den Betrieb für das neue Netz Hohenlohe-Franken-Untermain erfolgreich auf. Allerdings sei das neue Fahrplankonzept nur durch ein komplexes Betriebssystem, maximale Ausnutzung der Infrastruktur und optimales Zusammenspiel aller Zahnräder im Uhrwerk möglich. Der erste Tag zeige das deutlich, denn kleinere Infrastrukturstörungen hätten zu Behinderungen im Betriebsablauf geführt. Zufrieden zeigt sich Denis Kollai, Sprecher der Geschäftsleitung, darüber, dass Personal und Fahrzeuge fristgerecht das komplexe Nahverkehrsan­gebot hätten sicherstellen können.