Die Fahrgäste auf der Murrbahn müssen ÖPNV-­­Idealisten, genügsam und geduldig sein – oder vielleicht ohne Alternative zu den Zügen zwischen dem Landkreis Hall und der Landeshauptstadt. Jedenfalls dürften eine oder mehrere dieser Eigenschaften die tägliche Nutzung der Bahn im Landkreis in Richtung Stuttgart wesentlich erleichtern.

Die Murrbahn blieb von der allgemeinen Entwicklung des Verkehrs stets mal mehr, mal etwas weniger abgehängt – so wurde es jedenfalls über Jahrzehnte von Politikern immer wieder formuliert, wenn es um eine Zustandsbeschreibung der Bahnverbindung und der Fahrzeuge ging. In zwei Bereichen ragt die Murrbahn aber heraus: Sie ist ein Anziehungspunkt für die Freunde der historischen Eisenbahn. So fuhren die letzten planmäßig mit Dampflokomotiven bespannten Personenzüge südlich der norddeutschen Tiefebene im Landkreis Hall. Jetzt sind es die 2017 „abgeschafften“ und nun wiedergekehrten sogenannten „n-Wagen“, heute in Rot-Weiß (oder Weiß-Blau) gehaltene frühere Silberlinge, die nicht mehr für möglich gehaltene Fotoaufnahmen erlauben.

Und dann sind da die stetig wiederkehrenden Zusagen und Versprechungen über schnellere Verbindungen und zeitgemäßes Wagenmaterial – flankiert durch die vagen Hoffnungen nach der wiederholten Aufnahme in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans für 1985, 1992, 2003, (2030).

Mit dem 15. Dezember 2019 hätte eine neue Epoche des Bahnverkehrs auf der Murrbahn beginnen sollen: Die Triebwagen Flirt 3 XL nehmen den Verkehr zwischen Stuttgart und Nürnberg auf. „Der Schienenverkehr soll zu einer attraktiven Alternative zum privaten Auto werden. Ich setze auf eine zuverlässige Qualität von Go-Ahead und den Fahrzeugen von Stadler“, sagte Landesverkehrsminister Winfried Hermann bei der Auslieferung des ersten Triebwagens am 5. September 2018.

Mit der Betriebsaufnahme zum 15. Dezember 2019 wurde es aber dennoch nichts, die Züge seien zu spät geliefert worden – hatte Go-Ahead wenige Tage zuvor gesagt. Man wolle die Züge zunächst ausgiebig testen, um dann ab 1. März den Betrieb aufzunehmen. Go-Ahead versicherte: Es kommen keine ausgemusterten Züge, die bislang irgendwo auf einem Abstellgleis vor sich hingerostet sind, zum Einsatz.

Sub- und Subsubunternehmen fahren für Go-Ahead

Was von diesen Aussagen zu halten ist, zeigt sich wenige Monate später: Die neuen Flirt-Züge stehen in Nürnberg herum und als Ersatz fahren von der Deutschen Bahn vor Jahren ausgemusterte Wagen, die früheren Silberlinge. Nur nicht mehr als DB-Zug, sondern von Privatunternehmen betrieben, die als Sub- oder gar Subsubunternehmen für Go-Ahead tätig sind. Mit der Rückkehr dieser nicht grundlos aus dem Verkehr gezogenen Wagen kehrten auch die alten Probleme zurück. Besonders ärgerlich – damals wie heute: die defekten Türen. Beileibe aber nicht die einzigen Störungen, die in den vergangenen Wochen aufgetreten sind. Ein „Höhepunkt“: ein brennender Wagen in Winnenden, vermutliche Ursache: heiß gelaufene Bremse.

Landrat über Go-Ahead: „Jämmerlich versagt“

Als nun Go-Ahead die Verlängerung des Ersatzverkehrs mit den alten Wagen vermeldete, brachte das Unternehmen seine Zufriedenheit „mit der Zusammenarbeit und der Betriebsqualität der Subunternehmen“ zum Ausdruck und sprach von einem „sehr stabilen Zugverkehr“. Eine Einschätzung, die wohl nicht von jedem Fahrgast geteilt werden dürfte. Und der Blick auf die Pünktlichkeit zeigte, dass durchschnittlich rund 15 Prozent der Züge mehr als 6 Minuten Verspätung hatten, an einer Reihe von Tagen sogar 25 Prozent.

Warum Go-Ahead dennoch von „stabilem Verkehr“ spricht, erhellt ein Blick auf die Frankenbahn: Das Unternehmen übernahm im Dezember auch den Betrieb auf der Linie Stuttgart-Heilbronn-Würzburg.

Deutsche Bahn kehrt zurück – Go-Ahead streicht Züge ersatzlos

Nachdem viele Züge verspätet fuhren und manche nur im Fahrplan standen, griff Achim Brötel, Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises, Go-Ahead in einem ungewöhnlich scharfen Ton an. Das Unternehmen habe bisher „jämmerlich versagt“ und sei dabei, die Schlechtleistungen des vorherigen Betreibers Deutsche Bahn „auf der Überholspur zu überbieten“. Das Verkehrsministerium sah sich gezwungen, die Initiative zu ergreifen. Seit 2. März werden zwei Zugpaare wieder von der DB gefahren, ab 10. April sollen es dann schon sechs sein.

13 weitere Angebote von Go-Ahead entfallen ersatzlos. Wie es heißt, fehlt Go-Ahead das Personal, dem in Nürnberg abgestellten Flirt-3-XL-Zügen soll allerdings auch noch die Zulassung für den Personenverkehr fehlen. Mehrfache Anfragen nach den Gründen für die neuerliche Verzögerung blieben von Go-Ahead unbeantwortet.