Spielenachmittag Gewappnet für kalte und schmuddelige Stunden

Schrozberg / Manuela Schlecht

Was gibt es Schöneres, als an kalten Novembertagen mit der Familie einen lustigen Spielenachmittag zu erleben. Und nicht nur zu Hause, sondern sogar in Gesellschaft anderer Spielfreudiger im warmen Sitzungssaal. Die Stadtbücherei Schrozberg veranstaltete am Sonntag im Schloss zusammen mit der LBV Blaufelden einen Spielenachmittag. Ein Nachmittag für Familien, um andere zu treffen, neue Spiele kennenzulernen, Abwechslung zu haben, aber auch bewährten Spielen treu zu bleiben. Die LBV Blaufelden stellte verschiedene Gesellschaftsspiele für diesen Nachmittag bereit, stellte diese vor, erklärte die Regeln und ließ die Teilnehmer bis zum Abwinken spielen.

Fazit: Es wurde viel gelacht, an jedem großen Tisch war „Aaah“, „Uuuh“, „Jaaa“ und „Neeein“ zu hören. Gezeigt wurden unter anderem neue Spiele wie „Axio“, „Majesty“ und „Diamant“, aber auch altbekannte wie „Uno“ und in neuer Auflage „Sau Mau Mau“.

Es war wie jedes Jahr für jedes Alter etwas dabei. Bereits ab einem Alter von zwei Jahren aufwärts gab es für die Kleinen unterhaltsame und auch fördernde Spiele. Auch war für jede Interessengruppen etwas vertreten. Zum Grübeln und Kniffeln, für die Konzentration, um Geschicklichkeit zu üben oder einfach, um zu lachen und Spaß zu haben. So konnte man etwa mit klebrigen Fliegenklatschen Monster abklatschen. Der Zahl der Gäste, wie auch den Ausrufen an den Spieltischen nach zu urteilen, war der Spielenachmittag ein voller Erfolg. Einige der neuen Spiele hat die Stadtbücherei gekauft. Sie können ab sofort dort auch ausgeliehen werden. So ist man auch zu Hause gegen weitere kalte und schmuddelige Sonntage gewappnet.