Durch die anhaltende Trockenheit und die überdurchschnittlichen Temperaturen der letzten Monate, hat sich in zahlreichen Gewässern im Landkreis Schwäbisch Hall Niedrigwasser entwickelt. Aus diesem Grund hat das Landratsamt Schwäbisch Hall (LRA) eine Allgemeinverfügung erlassen, die die Entnahme von Wasser aus sämtlichen oberirdischen Gewässern untersagt. Die Allgemeinverfügung tritt am heutigen Donnerstag in Kraft, wie das LRA mitteilt. Die Verfügung gilt vorerst bis zum 30. September.

Aussicht gestanden. Schon Anfang August ist das Schöpfen größerer Mengen Wasser aus den Gewässern im Kreis untersagt worden . Damals war diese Allgemeinverfügung schon als möglicher Schritt ingestanden.

Wer gegen die Allgemeinverfügung verstößt, bekommt eine Geldbuße, heißt es darin. Das LRA als untere Wasserbehörde könne auch eine Ausnahmegenehmigung erteilen.

Hitze und wenige Niederschläge lassen Pegel von Flüssen und Bächen sinken

Die anhaltende Hitze, niedrige Grundwasserstände und fehlende Niederschläge verursachen neben den anhaltend niedrigen Wasserständen in den Fließgewässern erhöhte Wassertemperaturen und niedrige Sauerstoffwerte. Wasserentnahmen können bei niedrigem Wasserstand negative Einflüsse auf das Ökosystem des Gewässers haben.

Erst nach anhaltenden Niederschlägen kann mit einer Verbesserung gerechnet werden. Zum Schutz der Allgemeinheit wird nun eine Entnahme von Wasser aus den Oberflächengewässern untersagt. Dies betrifft sämtliche oberirdischen Gewässer im gesamten Landkreis Schwäbisch Hall, auch jegliche Wasserentnahmen wie das Schöpfen mit Handgefäßen und für Zwecke der Land- und Forstwirtschaft und den Gartenbau.