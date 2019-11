In vielen TV-Krimis taucht er an den Tatorten auf: ein schmieriger, zynischer Typ in abgerissenen Klamotten, der sich „Reporter“ nennt und für sein Revolverblatt buchstäblich über Leichen geht – gnadenlos, ohne Rücksicht auf Opfer und deren Angehörige und nur die möglichst sensationelle Schlagzeile zur Hebung der Auflage im Kopf.

Auch solche finsteren Filmgestalten dürften bei Bürgern, die es nicht besser wissen, das Bild unseres Berufsstandes prägen.

Natürlich gibt es in der realen Welt tatsächlich Boulevardzeitungen, die zur Beschaffung von angeblichen „Informationen“ nicht nur die presserechtlichen, sondern auch die moralischen Grenzen Tag für Tag überschreiten.

Da schwärmen dann soge­nannte „Witwenschüttler“ aus und pressen Trauernden noch die letzten intimen Details aus dem Dasein eines Verstorbenen ab und da plündern diese „Journalisten“ ungeniert und ohne jegliche Erlaubnis private Fotos in den sozialen Medien, um ihrem schaudernden Publikum noch sogenannte „Lebendbilder“ präsentieren zu können – nur zwei von zahllosen Beispielen.

Ich kenne weit und breit keinen einzigen Lokalredakteur, der solche zutiefst menschenverachtenden Methoden zur Leitlinie seiner Arbeit macht.

Es lässt sich nicht vermeiden, dass Lokalzeitungen ebenfalls mit Mord und Totschlag, mit schlimmen Unfällen und Bränden in ihrem Verbreitungsgebiet konfrontiert werden und auch über solche Fälle berichten müssen. Das gebietet die Chronistenpflicht. Es macht aber einen großen Unterschied, ob dies mit Blutrünstigkeit oder mit der gebotenen Zurückhaltung und Sachlichkeit geschieht.