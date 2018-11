Aktion Geschenke unterm Weihnachtsbaum

Blaufelden / Ralf Mangold

Grundgedanke war es, bedürftigen Menschen einfach einmal im Jahr eine kleine Freude zu bereiten“, erzählt Dekan Siegfried Jahn von den Anfängen der Weihnachtsbaumaktion, die nun bereits in die siebte Runde geht. „Gott hat uns mit der Geburt Jesu ein Geschenk gemacht. Mit dieser Aktion wollen wir nun auch Menschen aus unserem Kirchenbezirk beschenken.“

Allerdings kann sich nicht jeder für ein Geschenk bewerben, gezielt werden Menschen angesprochen beziehungsweise beschenkt, die in direktem Kontakt zur Diakonie beziehungsweise den Kirchen aus Rot am See, Gerabronn und Blaufelden stehen. „Wir fragen die Menschen, die wir pflegen oder betreuen, was sie sich wünschen“, erzählt Vera Gropper von der diakonischen Bezirksstelle Blaufelden. Ein Wunsch sollte nicht mehr als circa 30 Euro kosten. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass teurere Wünsche nicht erfüllt werden und dann ist die Enttäuschung natürlich groß.“ Meistens sind es Gutscheine, damit sich der Beschenkte selbst auswählen kann, was er gerne haben möchte. Nur neuwertige Artikel dürfen verschenkt werden.

Vera Gropper sammelt die Wünsche und anonymisiert sie. Die Schenkenden wissen also nicht, wen sie beschenken. Danach werden die gelben Wunschzettel an den drei Weihnachtsbäumen in Rot am See, Blaufelden und Gerabronn aufgehängt. Jeder kann sich dann einen Wunschzettel mitnehmen und das Präsent besorgen.

„Die Menschen geben sich da richtig Mühe und packen nicht nur das Geschenk mit viel Liebe ein, sondern geben immer noch etwas dazu wie beispielsweise selbst gebackene Plätzchen oder einen netten handgeschriebenen Gruß.“

Alle Wünsche wurden erfüllt

Im Vorjahr gab es insgesamt rund 250 gelbe Zettel und alle Wünsche wurden erfüllt. „Manchmal waren es auch Kinder, die ihr Taschengeld gespendet haben, um anderen Kindern eine Freude zu bereiten.“

In den letzten Tagen vor Weihnachten werden die Geschenke von den Mitarbeitern und Ehrenamtlichen der Diakonie und Kirchengemeinden direkt an die Menschen übergeben. „Inzwischen gibt es schon feste Leute, die sich bereits im Vorfeld bereit erklären, bei der Aktion als Schenker mitzumachen“, erzählt Vera Gropper. Als Beispiel nennt sie einen Mann, der anbietet, Brennholz zu bringen, falls jemand diesen Wunsch hat.

„Oft sind es Geschenke für ältere Menschen, die sehr zurückgezogen von einer kleinen Rente leben.“ Da ist die Freude natürlich groß, wenn sie merken, „da ist jemand, der an mich denkt und mir etwas schenkt. Das ist eine Wertschätzung.“ Viele trauen sich gar nicht, ihre Wünsche im Vorfeld zu äußern, „aber im Gespräch finden wir dann doch irgendwann heraus, was sie sie sich wünschen“, so Vera Gropper. „Manchmal haben die Menschen Tränen der Freude in den Augen, wenn wir die Geschenke übergeben.“

Info Neben dem Aufstellen des ­Weihnachtsbaumes zum Blaufeldener Weihnachtsmarkt wird am kommenden Samstag auch noch ein ökumenischer Seniorennachmittag in der Diakonie angeboten.