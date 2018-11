Traditionsveranstaltung Geschäftsverlauf 2018 erneut positiv

Satteldorf / swp

Eine gerne gepflegte und langjährige Tradition hat die Rentnerfeier der Bauunternehmung Leonhard Weiss in der Adventszeit. Rund 200 Pensionäre aus der Region sind heuer der Einladung ins festlich geschmückte Foyer in der Leonhard-Weiss-Zentrale in Satteldorf gefolgt, wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht.

Die Rentnerfeier gilt als eine der wichtigsten Veranstaltungen des Unternehmens im Jahresablauf und ist deshalb bei allen Gesellschaftern, Geschäftsführern und Führungskräften ein fester Termin im Kalender. Mit weihnachtlichen Klängen begrüßte die Leonhard-Weiss-Kapelle die Gäste. Es ist immer wieder schön zu sehen, wenn sich die ehemaligen Kollegen treffen und ausgiebige Gespräche über die Zeit im Betrieb entstehen.

Positiver Geschäftsverlauf 2018

Als Vorsitzender der Geschäftsführung eröffnete Dieter Straub die Traditionsveranstaltung und berichtete über den positiven Geschäftsverlauf des Jahres 2018. Das Unternehmen sei weiter gewachsen, und es zeichne sich bereits im November ab, dass das Ergebnis nochmals verbessert werden kann. Der Auftragsbestand für das kommende Jahr lasse auf weitere positive Tendenzen hoffen. Die Baubranche befinde sich in einer Hochkonjunktur – das könne vonseiten des Familienunternehmens bestätigt werden.

Erst in den letzten Tagen konnte ein spannendes Großprojekt für den Gleisbau gewonnen werden. Zahlreiche andere Projekte, wie der Bau des Lidl-Konzern-­Headquarters in Bad Wimpfen sowie Folgeaufträge im Autobahnbau hätten das Jahr 2018 spannend, herausfordernd und auch erfolgreich gemacht. „Für unsere inzwischen 5400 Mitarbeiter gab es in den letzten zwölf Monaten und gibt es auch 2019 genug zu tun“, so Dieter Straub.

Freude könne man seit einigen Monaten auch am Standort direkt in Satteldorf erleben. Der Neubau wächst rasant in die Höhe und weist inzwischen vier Stockwerke auf. Rund 260 Arbeitsplätze entstehen dort. Sie bieten die Möglichkeit für weiteres Wachstum. Dennoch bleibe man aber bodenständig und nachhaltig. Zufriedene Mitarbeiter und Kunden bilden die Basis und sind Zielgröße zugleich. „Sie alle haben mit Ihrer Arbeitsleistung, mit Ihren Ideen und mit Ihrer Loyalität zu Leonhard Weiss die Grundlagen für den Erfolg unseres Familienunternehmens geschaffen“, sagte Dieter Straub.

Zeichen von Wertschätzung

Betriebsratsvorsitzender Jürgen Ziegler freute sich darüber, dass neben den Pensionären zahlreiche Führungskräfte der Einladung gefolgt waren und damit ein deutliches Zeichen an hoher Wertschätzung gegenüber den früheren Leistungsträgern des Unternehmens setzten.

Das besondere Interesse der „Ehemaligen“ lag erneut auf den Berichten aus den einzelnen Geschäftsbereichen. Geschäftsführer Robert Kreß zeigte Bilder von aktuellen und erfolgreich abgeschlossenen Baustellen des Straßen- und Netzbaus. Ihm folgte Dieter Straub, der spannende Maßnahmen aus dem Ingenieur- und Schlüsselfertigbau vorstellte. Geschäftsführer Marcus Herwarth berichtete über die Aktivitäten des Gleisinfrastrukturbaus von Deutschland über Skandinavien bis nach Estland.

Die Gesellschafter und Geschäftsführer Stefan Schmidt-Weiss, Ralf Schmidt und Alexander Weiss eröffneten den Rentnern zudem einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Aufgaben der Ressorts Ressourcen und Beteiligungen, Technik sowie Personal und Kommunikation. Dass es auch in Zukunft mit der Mitarbeiteranzahl nach oben geht, machte ein Bild der 107 Auszubildenden deutlich, die im September dieses Jahres ihre Ausbildung im Unternehmen begonnen haben.

Der fotografische Jahresrückblick, auch mit vielen neuen Maschinen, Techniken und baulichen Aufgaben in „eigener Sache“ sowie einige Kurzfilme veranschaulichten zudem die Vielseitigkeit, die Leistungsfähigkeit und das weitläufige Einsatzgebiet von Leonhard Weiss.

Sehr persönliche Ansprache

Susanne Hammer berührte viele Anwesenden mit einer sehr persönlichen Ansprache. Viele kennt sie bereits von Kindesbeinen an. Aus ihrem Fundus hatte sie alte Gleisbaubilder mitgebracht, unter anderem eine LW-Großbaustelle aus dem Jahr 1958. Der ein oder andere konnte sich darauf wiederfinden. „Ihr seid die Inspiration für die, die nachkommen. Ihr habt alle etwas geschafft, das man immer wieder sehen kann, es bleibt etwas und darauf könnt Ihr stolz sein“, so die Gesellschafterin.

Bei Kaffee, Kuchen und einem gemeinsamen Abendessen, zubereitet vom LW-Casino-Team, bot sich ausreichend Gelegenheit zum Gedankenaustausch.