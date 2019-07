Nur die BESH darf mit den Begriffen „Hohenloher Landschwein“ und „Hohenloher Weiderind“ werben.

Einen vollen Erfolg hatte die Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall (BESH) im Markenrechtsstreit um die Begriffe „Hohenloher Landschwein“ und „Hohenloher Weiderind“ errungen. Im Berufungsverfahren hat das Oberlandesgericht Stuttgart eine Entscheidung getroffen, gegen die keine Revision vor dem Bundesgerichtshof zugelassen wird.

Die BESH hat die genannten Begriffe als Kollektivmarke schützen lassen. Damit verbunden sind Anforderungen an die Zucht, Haltung, Fütterung, den Transport und die Schlachtung der Tiere. Geklagt hatte die BESH gegen die Landmetzgerei Setzer, Wolpertshausen.

Die Landmetzgerei, die 21 Niederlassungen in der Region betreibt, ist nicht Mitglied der Erzeugergemeinschaft, wirbt jedoch gleichwohl mit den Bezeichnungen „Hohenloher Landschwein“ und „Hohenloher Weiderind“.

Das sei nicht zulässig, so Richter Stefani. „Es bestehe die Gefahr, dass die angesprochenen Verbraucher die Produkte des Beklagten mit der Erzeugergemeinschaft gedanklich in Verbindung brächten“, heißt es in einer Pressemitteilung des Gerichts. Zwar dürften Herkunftsangaben, die Inhalt einer Kollektivmarke seien, von Personen verwendet werden, die nicht Inhaber der Kollektivmarke seien. „Dies gelte jedoch nur dann, wenn die Benutzung nicht gegen die guten Sitten, beziehungsweise die anständigen Gepflogenheiten in Handel und Gewerbe verstoße.“ Ein solcher liege vor, weil die Landmetzgerei beide Begriffe verwende, ohne deutlich zu machen, dass sie weder der BESH angehöre noch in Verbindung zu ihr stehe. Weiter heißt es: „Der Beklagte nutze durch die Verwendung der beiden Bezeichnungen den guten Ruf der beiden Kollektivmarken, den diese im Großraum Stuttgart genössen, in unlauterer Weise aus.“

Mit der Entscheidung kann die BESH Ansprüche wegen Verletzung der Kollektivmarken geltend machen.

Das könnte dich auch interessieren: