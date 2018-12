Gute Geschichte Gerechtigkeit für Igboland

Rot am See / Sebastian Unbehauen

Der katholische Pfarrer Dr. Leonard Lemchukwu aus Rot am See will die Zustände in seiner Heimat Nigeria verbessern. Einige Hohenloher unterstützen ihn dabei - mit dem Verein „Brücken bauen für Igboland“.

Sie haben in harter Arbeit Palmen gefällt, das Fundament für das Gebäude gelegt, aus zugekauftem Zement und Sand einen Stein nach dem anderen per Hand geformt und in der heißen afrikanischen Sonne trocknen lassen, sie haben fleißig gemauert. Sie, das sind Menschen, die in dem Dorf Umudim, Bundesstaat Imo, Region Igboland, im tropischen Süden Nigerias, leben. Sie bauen einen Kindergarten. Die Mauern stehen, aber für das Dach fehlt bisher das Geld. Die bald zu Ende gehende Regenzeit hat der Rohbau zwar gut überstanden, aber die nächste übersteht er so wohl nicht. Es wäre ein Jammer. Und Dr. Leonard Lemchukwu hat sich fest vorgenommen, das zu verhindern.

Bleiben wir bei Lemchukwu, dem katholischen Pfarrer der Seelsorgeeinheit Hohenloher Ebene mit Dienstsitz in Rot am See, aber beginnen wir von vorn: 1975 wurde er als zweites von acht Geschwistern in eben diesem Umudim, fernab der entwickelten Zentren, geboren. Sein Vater hatte zwar eine Ausbildung zum Lehrer gemacht, arbeitete aber als Bauer. Mutter und Kinder packten in der Landwirtschaft mit an. Strom oder fließendes Wasser hatten sie nicht. Das Essen wurde über dem offenen Feuer gekocht, Wasser musste aus einer Quelle herbeigeschafft werden. Beschwerlich war das, aber: „Ich hatte eine sehr, sehr glückliche Kindheit“, sagt Lemchukwu. „Meine Eltern waren für uns da.“

Jeden Tag 20 Kilometer zu Fuß

Lemchukwus Eltern legten großen Wert auf Bildung. Sie schickten ihn sechs Jahre auf die zehn Kilometer entfernte Grundschule. Jeden Tag lief er die Strecke – hin und zurück. Es folgten weitere sechs Jahre Sekundärschule, das Abitur, acht Jahre Priesterseminar – vier Jahre Philosophie, vier Jahre Theologie –, 2001 dann die Priesterweihe. Bis 2007 arbeitete Lemchukwu als Seelsorger in seiner Heimat. Doch er wollte nicht nur predigen, wollte die vom Diesseits gebeutelten Gläubigen nicht einfach auf ein gelobtes Jenseits verweisen, wollte sich nicht in theoretischer Bibel-Exegese verlieren. Dem Pfarrer war und ist es vielmehr wichtig, hier, auf dieser Welt, etwas zum Besseren zu wenden. Konkret zu helfen. Den Alltag der Menschen angenehmer zu machen. Das Rüstzeug für diese Mission wollte er sich woanders holen, also recherchierte Lemchukwu im Internet – und stieß auf die Uni Tübingen. Dort promovierte er bei Professor Ottmar Fuchs in praktischer Theologie.

Als er an einem dunklen Novembertag im eiskalten Deutschland ankam, die Sprache nicht sprach, die Kultur nicht kannte, da hätte er sich nicht vorstellen können, dass er elf Jahre später, nun mit Doktortitel, immer noch in Mitteleuropa, in Hohenlohe, weilen würde. Aber in Nigeria herrscht nun einmal kein Priestermangel, in Deutschland schon. Lemchukwus Bleiben ist ein Dienst an seiner Kirche. Und es ist eine Chance, in einer wohlhabenden Region Kontakte zu knüpfen, die ihm bei der Hilfe für die Heimat nützlich sein können. Zusammen mit einigen seiner Gemeindemitglieder hat Lemchukwu den Verein „Brücken bauen für Igboland“ gegründet.

Gemeinsam wollen die zehn Engagierten erreichen, dass mehr Kinder im Süden Nigerias die Chance auf Bildung haben. Sie wollen, dass die ärztliche Versorgung besser wird. Heute gibt es im Dorf ein kleines Krankenzimmer. Aber wer etwas Ernstes hat, muss ins nächste Krankenhaus, das 60 Kilometer entfernt liegt. Es kam in der Vergangenheit nicht selten vor, dass Frauen in den Wehen die Strecke auf dem Motorrad oder gar auf dem Fahrrad zurücklegen mussten. Welch eine Erleichterung, dass Lemchukwu 2016 vom Roten Kreuz einen ausrangierten Rettungswagen gespendet bekam, der heute in Umudim für Notfälle bereitsteht. Das freilich soll nur ein Anfang, nicht das Ende sein.

Wer Chancen hat, geht nicht los

Um ein viel zu häufig dahingesagtes und viel zu selten ernsthaft verfolgtes politisches Ziel zu bemühen: Leonard Lemchukwu will Fluchtursachen bekämpfen. Denn er ist sich sicher: Wer in seiner afrikanischen Heimat Chancen auf ein gutes Leben hat, der macht sich nicht auf den oft todbringenden Weg durch die Sahara und über das Mittelmeer nach Europa. Die Leute wollen bleiben, aber sie brauchen Arbeit, Bildung, Infrastruktur. Zentrale Entwicklungshilfe versickert viel zu regelmäßig im sumpfigen Boden der Korruption. Umso wichtiger sind kleine Vereine wie jener in Rot am See, die Projekte direkt unterstützen und ihre Umsetzung selbst überwachen.

Womit wir wieder beim Kindergarten wären. Einen solchen gab es bisher nicht in Lemchukwus Heimatdorf. Und wer wollte es drei oder vier Jahre alten Kindern zumuten, täglich viele Kilometer zu laufen, um den nächsten zu besuchen? Die Kleinen bleiben heute also daheim, frühestens die Grundschule ist ihr Einstieg in eine Bildungskarriere – so denn ihre Eltern das Geld dafür aufbringen können. Denn eine allgemeine Schulpflicht gibt es in Nigeria nicht.

Lemchukwu und seine Mitstreiter sammelten also Geld. Und die Menschen vor Ort legten Hand an. „Wer an dem Kindergarten mitgearbeitet hat“, sagt der Pfarrer, „der spürt eine persönliche Verantwortung, später darauf achtzugeben.“ Er selbst fährt im Januar wieder für einen Monat in sein Dorf und hilft. Er strahlt, wenn er davon erzählt. Er vermisst es.

Jetzt also muss das Dach drauf. Und dafür braucht der Verein Geld. Rund 20.000 Euro sind bisher investiert worden, Lemchukwu hat Teile seines privaten Geldes in das Projekt gesteckt, rund 50.000 Euro soll das Ganze mit allem Drum und Dran kosten. Dann können Kinder dort, so der Verein, „ein echtes Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit und Zugehörigkeit entwickeln“. Und auch für die ersten drei Grundschulklassen soll in dem neuen Gebäude Platz sein. Familien, die Geld haben, sollen für den Schulbesuch bezahlen, andere solidarisch unterstützt werden.

Lemchukwu träumt von mehr: von einem kleinen Krankenhaus nämlich, mit Platz für fünf bis sechs Betten. Bis es so weit ist, will er selbst wieder ganz in Nigeria sein. Der Priester mag Hohenlohe, die netten Leute, er hat wertvolle Erfahrungen gesammelt, hat sich landwirtschaftliche Betriebe angeschaut, ist während der Ernte auf großen Bulldogs mitgefahren. Irgendwann will er dieses Wissen zu Hause weitergeben – im Sinne einer praktischen Theologie eben: das Leben besser machen.

Doktorarbeit als Handlungsanweisung

Im Gespräch mit der Zeitung steht Lemchukwu auf, läuft zu einem Schrank, zieht ein Buch heraus. Es ist seine Doktorarbeit, die er mit fast heiliger Freude auf den Tisch legt. Dieses Werk bedeutet ihm viel. Es ist nicht nur ein Mittel zum Zweck, um einen akademischen Grad zu erlangen, nicht einfach eine trockene Ansammlung von Buchstaben auf totem Papier. Die Arbeit trägt den Titel „The Pastoral Responsibility of the Catholic Church for Justice and Peace in Igboland, Nigeria“ – „Die pastorale Verantwortung der katholischen Kirche für Gerechtigkeit und Frieden in Igboland, Nigeria“. Für Lemchukwu ist das Philosophie, Lebensziel und Handlungsanleitung zugleich. Gerechtigkeit und Frieden für die Heimat, wer wünscht sich das nicht? Leonard Lemchukwu will seinen Beitrag leisten. Und jeder, der möchte, kann ihm dabei helfen.