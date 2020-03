Wo ist der frühere Hausmeister in seinem Ruhestand anzutreffen? Na klar: in der Schule. Statt sich gemütlich auf dem heimischen Sofa zu fläzen, schält Willi Jäger Kiwis, filetiert Orangen und schneidet Mangos. Den Obstsalat füllt er in Glasschüsseln. „Ich arbeite als Schnippelhilfe für meine Frau“, grinst der 65-Jährige. „Jetzt muss ich wieder ganz unten anfangen.“ Gattin Elke betreibt weiterhin die Cafeteria.

1998 packte Willi Jäger im Gerabronner Schulzentrum erstmals den Schraubenzieher aus. Im selben Jahr zog Gerhard Schröder im Kanzleramt ein. Als Hausmeister trug Jäger keinen Blaumann, sondern war fast immer leger gekleidet, so wie heute: brauner Rollkragenpulli und Jeans. Sein erstes Erlebnis im neuen Job hat er nie vergessen: Im Lehrerzimmer hing ein Seifenspender, der schon länger nicht mehr funktionierte.

„Hura“, er funktioniert wieder

Der neue Hausmeister reparierte ihn und hängte einen Zettel dran: „Hura, der Seifenspender geht wieder.“ Dass im ersten Wort ein „r“ fehlte, erfuhr er recht schnell. „Da hab‘ ich gewusst: Jetzt bin ich in der Schule angekommen.“ Willi Jäger lacht herzhaft. Der gelernte Werkzeugmacher und Hubschraubermechaniker bei der Bundeswehr arbeitete für die GEOGE, als seine Frau die Stellenausschreibung für den Hausmeisterjob im Mitteilungsblatt entdeckte.

„Das hat mich gereizt. Mit jungen Leuten konnte ich schon immer gut umgehen.“ Der zweifache Familienvater setzte sich gegen die übrigen Bewerber durch. Viele Aufgaben erwarteten ihn: Er musste sich um die Gebäude, Heizung und den Winterdienst kümmern, war verantwortlich, dass die Türen aufgeschlossen sind. „In der Frühe bin ich um halb sieben Uhr da.“ Willi Jäger spricht im Präsens, obwohl das jetzt der Vergangenheit angehört. „Eigentlich bin ich froh, dass ich die Verantwortung los bin“, meint er.

Auf seinen Nachfolger hält Jäger große Stücke: „Er ist sehr engagiert.“ Schreinermeister Thomas Tauberschmidt arbeitete 17 Jahre für den Bauhof und hatte gelegentlich im Schulzentrum zu tun. „Ich weiß, was auf mich zukommt“, sagt Tauberschmidt. Mit seinem neuen Posten zeigt er sich zufrieden. „Optimal“, urteilt der 54-jährige Michelbacher kurz und bündig.

Der amerikanische Präsident hinterlässt seinem Nachfolger stets einen handschriftlichen Brief. Was hätte Willi Jäger an Thomas Tauberschmidt geschrieben? „Ich würde ihm zu Gelassenheit raten. Du kannst nicht alles auf einmal machen.“

Jäger selbst ist nicht eingelernt worden. Mit unzähligen Schlüsseln kämpfte er sich durch die Gebäude des Gymnasiums sowie der Grund- und Hauptschule. „Nach zwei Jahren habe ich die letzten ausprobiert“, seufzt er. Die Bedienung der Heizung erwies sich als Herausforderung. „Ich war nach jedem Winter froh, wenn ich es wieder hingekriegt hatte.“

Eine Schlüsselrolle

Dass er in ihrem Schulalltag eine Schlüsselrolle gespielt hat, dankten ihm Schüler und Lehrer am letzten Arbeitstag. Zunächst schwang nur ein kleines Grüppchen auf dem Schulhof für ihn das Tanzbein. Plötzlich ertönte ein Pfiff und alle tanzten mit. Die Choreografie hatten sie heimlich einstudiert. „Ich war sprachlos“, sagt Willi Jäger. Das kommt selten vor.

Stolz blitzt in seinen Augen auf, als er zwei spiralgebundene Hefter auf den Tisch legt. Schüler, Ehemalige, Lehrer und Mitarbeiter haben die Seiten liebevoll gestaltet und ihrem scheidenden Hausmeister gewidmet. „Wir werden nie vergessen, wie Sie uns aus der eisigen Kälte im Morgengrauen errettet haben“, schreibt die Klasse 10a. Ein Schüler bedankt sich für das Öffnen jeder Tür auf der Suche nach seinem Handy. Der Abiturjahrgang 2000 lobt, Willi Jäger sei eine Vertrauensperson gewesen, die zwischen Lehrern und Schülern vermitteln konnte. Eine Lehrerin hat festgehalten: „Ich war baff, als du mir erzählt hast, dass du die Safranski-Biografie über Goethe gelesen hast.“ Der Elternbeirat überreichte dem Fan des 1. FC Nürnberg ein Bild mit den Worten: „Eine Legende geht“.

Willi Jäger breitet ausgeblichene Fotos von einstigen Oberstuflern aus. Vor Jahren hatte er einige von ihnen nach Prag begleitet. „Zu Schülern und Lehrern hab‘ ich immer ein gutes Verhältnis gehabt.“ Graue Haare sind ihm nur sehr wenige gewachsen. „Die jungen Leute haben mich jung gehalten.“ Im Ruhestand möchte er öfters mit dem Wohnmobil verreisen. Vielleicht nach Kroatien. Das muss bis zu den Ferien warten, denn er ist immer noch jeden Morgen in der Schule: „Ich helfe meiner Frau bei allem, was anfällt“, verrät er. „Um 10 Uhr kann ich dann sagen: Jetzt ist Feierabend.“