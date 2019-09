Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte im Zeitraum von Freitagabend bis Sonntagmorgen mehrere Gebäude sowie einen Treppenaufgang am Schulzentrum Gerabronn in der Jahnstraße mit weißer, roter, grüner und schwarzer Farbe beschmiert. Dabei wurden diverse Sprüche aufgesprüht, die sich gegen die Umwelt- und Jugendbewegung „Friday for Future" richten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 3000 Euro.

Eine ähnliche Sachbeschädigung fand bei einer Bank in der Blaufeldener Straße statt. Hier wurden diverse Schriftzüge gegen Online-Banking und Bitcoin mit roter und schwarzer Farbe aufgesprüht. Der Schaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Blaufelden, Telefon 07953/925010, entgegen.

Das könnte dich auch interessieren: