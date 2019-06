Der Gemeinderat Gerabronn hat Beschlüsse aus den Sitzungen von April und Mai noch einmal gefasst.

Weil die Tür am historischen Rathaus, in dem der Gemeinderat seit dem Januar seine Sitzungen abhält, am 16. April und am 21. Mai schon vor dem Ende der öffentlichen Sitzung verschlossen war, waren die Beschlüsse ungültig, die in dieser Zeit gefasst wurden.

Durch Recherchen unserer Zeitung war bekannt geworden, dass die Tür in beiden Fällen so eingestellt war, dass sie sich nur öffnet, wenn sich jemand von innen nähert. Das Gebäude konnte man in dieser Zeit also verlassen, aber nicht betreten.

Die Stadtverwaltung hat die elektronischen Schließprotokolle der Tür überprüft. Demnach wurde die Tür am 16. April um 20.41 Uhr auf Einbahnbetrieb umgestellt, während die öffentliche Sitzung bis 21.23 Uhr dauerte. Am 21. Mai wurde die Tür um 20.24 Uhr umgestellt, die öffentliche Sitzung dauerte jedoch bis 20.45 Uhr.

Grundsätzlich werde die Tür erst nach der öffentlichen Sitzung umgestellt, sagte Bürgermeister Christian Mauch in der Sitzung am vergangenen Dienstag. Nach dem Umzug der Verwaltung in das historische Rathaus gebe es jedoch noch keine Routine im Umgang mit der Tür bestanden. „Ich bin froh, dass unserer aufmerksamen Presse das aufgefallen ist, sonst hätten wir möglicherweise irgendwann die Beschlüsse eines ganzen Jahres nachholen müssen“, betonte Mauch.

Wiederholt wurden jetzt die Beschlüsse zur Vergabe von Bauleistungen für die Beseitigung von Flutschäden in Forst und für die Sanierung des Kindergartens Alte Post, für den verkaufsoffenen Sonntag am 14. Juli in Michelbach / Heide sowie über zwei Baugesuche.

