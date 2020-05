Das Landgericht Ellwangen hatte den Busfahrer für schuldig befunden, seine Frau in einem Auto angezündet und somit ermordet zu haben und ihn zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Sowohl die Crailsheimer Rechtsanwältin Anna Göbel als auch der Stuttgarter Rechtsanwalt Matthias Sigmund, die den Angeklagten vertreten, haben Revision beantragt. Wie Sigmund auf Anfrage erklärte, sei dies allerdings lediglich zur Fristwahrung geschehen. Ob die Revision tatsächlich angestrebt werde, werde erst entschieden, wenn das schriftliche Urteil vorliege. Nach Zugang des Urteils hat ein Verteidiger einen Monat Zeit, seinen Revisionsantrag zu begründen. Im Revisionsverfahren würde der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entscheiden. Sigmund und Göbel hatten in der Hauptverhandlung auf Totschlag plädiert. Die Staatsanwaltschaft hatte außer einer lebenslangen Haft wegen Mordes beantragt, die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Das Gericht ist dem nicht gefolgt. Oberstaatsanwalt Peter Humburger hat keine Revision eingelegt.