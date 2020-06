Wie die Polizei mitteilt, wurde ihr am Dienstagmorgen ein randalierender Mann in der Pfalzstraße in Dünsbach gemeldet, der aus einem Hausfenster Steine auf die Straße warf. Der polizeibekannte 24-Jährige war bereits in der Nacht zuvor aufgefallen, weil er mitunter schreiend auf der Straße unterwegs gewesen war. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich der Mann aber bereits beruhigt und war in seine Wohnung gegangen, so dass die Ordnungshüter wieder abzogen.

das Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg im Einsatz. Die Spezialkräfte nahmen den 24-Jährigen in seiner Wohnung in Gewahrsam und brachten ihn zu einer ärztlichen Untersuchung. Polizeieinsatz Altshausen Ravensburg SEK-Einsatz gegen Jugendlichen - 16-Jähriger drohte mit Gewalt Altshausen Gegen 7 Uhr war die Polizei nun erneut verständigt worden. Um weitere Störungen zu verhindern, waren neben zahlreichen Streifenbesatzungen des Polizeipräsidiums Aalen auchim Einsatz. Die Spezialkräfte nahmen den 24-Jährigen in seiner Wohnung in Gewahrsam und brachten ihn zu einer ärztlichen Untersuchung.