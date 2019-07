Die Stadt Gerabronn beginnt bald mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt in Dünsbach. Autofahrer aus Gerabronn, Blaufelden oder Schrozberg müssen auf dem Weg zur Autobahn einen Umweg fahren.

Das ist kein guter Eindruck, den Autofahrer auf dem Weg von der Autobahn bei Wolpertshausen gewinnen, wenn sie das Gerabronner Stadtgebiet erreichen. Sie befahren als Erstes die Roßgasse in Dünsbach, eine abschüssige Strecke, die mehr mit einem Waschbrett als mit einer Landesstraße zu tun hat. Die Roßgasse ist in einem Zustand, den der Gerabronner Bürgermeister, was die Verkehrssicherheit anbelangt, als „grenzwertig“ bezeichnet, so holperig ist die Fahrbahn.

Nach jahrelangen Überlegungen, Planungen und Verhandlungen um Zuschüsse ist es jetzt so weit: In der vergangenen Woche hat der Gemeinderat Gerabronn die Tief- und Straßenbauarbeiten für den Ausbau der Roßgasse und der Hauptstraße bis zur Einmündung der Friedhofstraße vergeben, außerdem die Arbeiten für die Verlegung neuer Wasserleitungen.

Die Arbeiten sollen im August beginnen und in drei Abschnitten erledigt werden: Zuerst kommt die Kreuzung in der Ortsmitte mit den Einmündungen der Friedhofstraße und der Obersteinacher Straße an die Reihe. Hier wird eine neue Ortsmitte gestaltet. Dann folgt die Hauptstraße bis zur Einmündung der Kirchberger Straße. Diese Arbeiten sollen bis zum Dünsbacher Heimatfest an Pfingsten 2020 abgeschlossen sein, damit der Festzug ungehindert durch den Ort ziehen kann. Zuletzt wird die Roßgasse instand gesetzt, gleichzeitig wird die anschließende Landesstraße bis hinauf zum Gewerbegebiet Winterhöhe erneuert. Ende 2020 soll das ganze Projekt abgeschlossen werden.

Autofahrer müssen weiträumige Umleitungen zur A6 in Kauf nehmen

Die Sperrung der Ortsdurchfahrt in Dünsbach hat weitreichende Folgen für den Straßenverkehr im nordöstlichen Landkreis Schwäbisch Hall. Für die Autofahrer aus Schrozberg, Blaufelden oder Gerabronn dient diese Strecke als Zubringer zur Autobahn 6 und als Verbindung in die Kreisstadt. Für sie müssen während der Bauarbeiten weiträumige Umleitungen eingerichtet werden.

Wenig Begeisterung hat im Rathaus und im Gemeinderat das Ergebnis der Ausschreibung ausgelöst: Die Arbeiten werden teurer als erwartet. Zur Kostensteigerung trägt aber auch bei, dass die Landesstraße auf einer zusätzlichen Länge von 80 Metern saniert wird.

Die Gesamtkosten betragen jetzt rund 3,13 Millionen Euro, 693.000 Euro mehr als ursprünglich veranschlagt. An Zuschüssen und Erstattungen erwartet die Stadt etwa 2,46 Millionen Euro, das bedeutet einen städtischen Eigenanteil von 676.000 Euro. Allerdings fehlt noch die Zusage für den Zuschuss zu den Arbeiten an der Kanalisation; er soll rund 726.000 Euro betragen. Sollte dieser Zuschuss ausbleiben, wären höhere Abwassergebühren die Folge.

Die im Haushaltsplan 2019 für das Projekt Roßgasse vorgesehenen 1,7 Millionen Euro reichen bei Weitem nicht aus, weshalb der Gemeinderat jetzt einen Nachtragshaushalt beschlossen hat. Darin ist für die Ortsdurchfahrt Dünsbach eine Verpflichtungsermächtigung von 1,88 Millionen Euro vorgesehen – also Geld, das schon in diesem Jahr ausgegeben werden kann, aber erst im Haushalt 2020 finanziert wird.

Eine weitere Verpflichtungsermächtigung über 450.000 Euro trägt zur Erschließung des Gewerbegebiets Winterhöhe bei. Dafür hat der Gemeinderat jetzt die Arbeiten für rund eine Million Euro vergeben.

