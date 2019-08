Themen in diesem Artikel Crailsheim

Umtriebiger Unternehmer, leidenschaftlicher Lokalpatriot und ein Hohenloher durch und durch: Der frühere Verleger Rolf Wankmüller aus Gerabronn wird heute 90 Jahre alt.

Kurz nach dem Kriegsende 1945 malte sich ein junger Spund aus Gerabronn in den schönsten Farben aus, wie toll es doch wäre, als Borddrucker auf Kreuzfahrtschiffen die weite Welt zu bereisen und dann vielleicht in den USA eine Firma zu gründen. Zum Glück ging dieser Traum nicht in Erfüllung. Denn Hohenlohe wäre sonst um eine markante Persönlichkeit ärmer, die nicht nur Zeitungsgeschichte geschrieben hat. Heute wird Rolf Wankmüller, früherer Verleger des Hohenloher Tagblatts, 90 Jahre alt.

Ein skurriles Souvenir liegt seit 50 Jahren auf seinem Schreibtisch: der Zünder einer englischen Fliegerbombe – 1944 bei Gerabronn abgeworfen und erst 1969 unschädlich gemacht. Daraus aber den Schluss zu ziehen, dass man es bei Rolf Wankmüller quasi mit einem „explosiven“ Charakter zu tun hat, wäre völlig falsch. Denn er geht als offenherziger, liebenswürdiger Menschenfreund durchs Leben – mit wachem Blick, einer gesunden Neugier und stets auf Augenhöhe mit seinen Gesprächspartnern.

Der Zünder steht vielmehr als Symbol für prägende Erinnerungen an die Kriegs- und Nachkriegszeit, die Rolf Wankmüller wie alle Stationen seines Lebens aus einem präzisen Gedächtnis abrufen kann - mitsamt einem schier unerschöpflichen Fundus an Geschichten.

Ein mutiger Vater

Wohin die Herrschaft der Gewalt führen kann, erlebte er eindrücklich am Kriegsende 1945: Eine Handvoll Buben des „Jungvolks“ sollte den Vormarsch der US-Armee im Raum Gerabronn stoppen. Adolf Wankmüller bewahrte seinen Sohn Rolf vor diesem Himmelfahrtskommando: Vom Sammelplatz weg brachte er ihn wieder nach Hause – ein mutiger Schritt in diesen Zeiten.

Nach einer Schriftsetzer-Lehre in der familieneigenen Druckerei in Gerabronn, nach Volontariaten im In- und Ausland und der Meisterprüfung stieg Rolf Wankmüller im Jahr 1954 in die Geschäftsführung des Unternehmens ein, das zusammen mit der Verleger-Familie Richter aus Crailsheim seit 1949 das Hohenloher Tagblatt als Nachfolger von „Vaterlandsfreund“ und „Fränkischer Grenzbote“ herausgab. Rolf Wankmüller zeichnete für Setzerei, Druck und Buchverlag verantwortlich, sein im Jahr 1988 verstorbener Bruder Manfred leitete die Lokalredaktion.

Bei der Arbeit im Verlag stand ihm seit der Heirat im Jahr 1959 seine Frau Gudrun zur Seite, die im Dezember 2018 starb: „Sie war die Stütze meines Lebens und der Verlust schmerzt nach wie vor sehr“ sagt Rolf Wankmüller.

Mit rund 300 Titeln bereicherte das Hohenloher Druck- und Verlagshaus (HDV) die Bücherlandschaft und ebnete auch vielen Mundart-Autoren wie Gottlob Haag, Walter Hampele und Fritz Frank den Weg zum Leser.

Die Erfahrungen mit dem NS-Regime machten Rolf Wankmüller nicht nur zu einem überzeugten Demokraten: Er leitete daraus auch die Pflicht ab, sich für das Gemeinwesen einzusetzen. Zunächst galt sein Engagement dem Mittelstand. Von 1959 bis 1994 stand er an der Spitze des Gerabronner Gewerbevereins. 1964 gründete Rolf Wankmüller den Kreisverband Crailsheim des Bundes der Selbstständigen (BDS), der später auf den gesamten Kreis Hall ausgeweitet wurde. Bis 1999 amtierte er als Kreisvorsitzender. Auf Landesebene war der umtriebige Unternehmer in etlichen BDS-Gremien vertreten. Er machte sich zum Beispiel für die Aktion „Mädchen in Männerberufen“ stark, gründete den Arbeitskreis Schule-Wirtschaft und regte die BDS-Kundgebung auf der Muswiese an – nur drei von vielen Feldern, die Rolf Wankmüller mit großem Erfolg bestellt hat und was 1989 nebst vielen anderen Auszeichnungen mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigt wurde.

Einsatz für Heimatstadt

Als Gerabronner Lokalpatriot, der durchaus über den eigenen Kirchturm hinausschauen kann, kämpfte er 1983 leidenschaftlich, aber vergeblich für den Erhalt des Gerabronner Krankenhauses. Schon 1970 mischte er in einem Komitee mit, das sich den Fortbestand des Kreises Crailsheim auf die Fahnen geschrieben hatte. Die Kreisreform war allerdings nicht mehr zu stoppen und heute hadert Rolf Wankmüller schon längst nicht mehr mit dem 1973 neu gebildeten Kreis Hall.

Auch wenn das Hohenloher Tagblatt mittlerweile zu 100 Prozent als Tochter der Zeitungsfamilie Südwest Presse firmiert, sind die Erfahrung und das Wissen von Rolf Wankmüller in einem Beirat des Medienhauses gefragt. Diesen Schatz teilt er als gern gesehener Gast und Gesprächspartner auch bei vielen Veranstaltungen, die bis heute auf seinem Terminkalender stehen.

