Ein Unbekannter hat am Freitag in Gerabronn Kartonagen in einem unbewohnten Gebäude angezündet.

Wie die Polizei mitteilt, hat ein Unbekannter am Freitag gegen 14.45 Uhr ein Feuer in einem Raum im Erdgeschoss der leerstehenden Alten Spinnerei in der Jahnstraße gelegt - er zündete dort gelagerte Kartonagen an. Durch die Hitze wurden auch Plastikrohre angeschmort. Die Feuerwehr Gerabronn, welche mit 21 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen anrückte, konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim, Telefon 07951/4800, entgegen.

