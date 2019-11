Zwischen der 45-jährigen Frau und ihrem von ihr getrennt lebenden Ehemann war es am 14. November zu einem Streit gekommen in dessen Verlauf die Frau verletzt wurde. Zwischen dem Gerabronner Ortsteil Binselberg und der Brettachhöhe soll der 47-jährige Mann dann das Auto angezündet haben, in dem die Frau saß. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Der Mann wurde kurz darauf festgenommen.

Die Frau hinterlässt drei Söhne im Alter von 18, 21 und 25 Jahren, die sich nach Angaben von Bürgermeister Christian Mauch teils noch in Ausbildung befinden, teils ihr Berufsleben erst begonnen haben. „Die Söhne sind wegen der anfallenden Kosten in einer schwierigen Lage“, sagt Mauch und ruft zu Spenden auf.

„Schock, Fassungslosigkeit und unsagbare Trauer haben die letzten Tage gezeichnet. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen, die unsagbares Leid erfahren haben und auf die eine Vielzahl von Dingen zukommt, die geregelt werden müssen und deren Ausgang ungewiss ist“, heißt es in dem Spendenaufruf der Stadtverwaltung.

Staatsanwaltschaft schweigt zum Tathergang

Nähere Informationen zum Tatablauf sind auch mehr als eine Woche danach nicht zu erhalten. Zum Ergebnis der Obduktion hat sich die Staatsanwaltschaft bisher nicht geäußert. Deshalb lässt sich nach wie vor nicht sagen, ob die Frau noch gelebt hat, als der Renault Clio angezündet wurde.

Nach Informationen unserer Zeitung soll der Ehemann etwa eine halbe Stunde zuvor an der Gerabronner Tankstelle fünf Liter Benzin und Zigaretten gekauft haben. Er soll zudem seiner Frau aufgelauert haben, als sie auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle auf der Brettachhöhe war. Allerdings gibt es für diese Informationen bisher keine offizielle Bestätigung.

Das sind die Daten des Spendenkontos

Stadt Gerabronn

IBAN DE45 6209 1800 0211 4870 15

bei der Volksbank Hohenlohe

Spendenbescheinigungen können nicht ausgestellt werden.