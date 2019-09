Wie die Polizei mitteilt, klingelte ein unbekannter Mann am Sonntag um 16.15 Uhr an der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Hindenburgstraße in Gerabronn. Als der 50-jährige Wohnungsbesitzer öffnete, fragte der Mann ihn an der Haustür, ob er ihn denn kennen würde. Nachdem der 50-Jährige dies verneinte, sprühte ihm der Unbekannte völlig unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Nach einem kurzen Gerangel flüchtete der Angreifer.

Laut Aussage des 50-Jährigen war der Mann etwa 1,70 Meter groß, etwa 25 bis 30 Jahre alt und schlank. Er hatte dunkle Augen, einen gebräunten Teint und einen Stoppelbart. Er trug eine dunkle Jeans und ein gestreiftes Oberteil. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim, Telefon 07951/4800, entgegen.

