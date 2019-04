Themen in diesem Artikel Gemeinderatswahl

Beim HT-Forum zur Gemeinderatswahl in Kreßberg machen sich 130 Bürger ein Bild von Kandidaten und ihren Positionen zu Projekten, die die Kommune beschäftigen.

Sage da noch einer, Kommunalpolitik locke fast niemand hinter dem Ofen vor und sei so spannend wie ein alter Turnschuh: 130 Besucher zählte das HT-Forum zur Gemeinderatswahl in Kreßberg. In der Gemeindehalle in Haselhof stellten sich stellvertretend für ihre Gruppierungen die Kandidaten Bernd Kaspar und Norbert Gary (Offene Liste) sowie Gerald Küstner und Ralf Nunner (Allgemeine Wählervereinigung) den Fragen von HT-Redaktionsleiter Andreas Harthan und HT-Redakteur Jens Sitarek.

Zwei Themen rückten schnell in den Mittelpunkt der munteren, weil durchaus kontrovers, aber sachlich geführten Diskussion auf dem Podium: zum einen die heftige Verschuldung der Kommune, zum anderen ein überaus umstrittenes Gewerbegebiet, das in Kooperation mit der Gemeinde Fichtenau im Kreßberger Teilort Bergbronn entstehen soll.

Auf der Agenda der Gemeinde Kreßberg stehen millionenschwere Projekte wie der Breitband-­Ausbau, das geplante Gewerbegebiet in Bergbronn, ein neues Ärzte- und Geschäftshaus in Waldtann oder die Sanierung der Gemeindehalle in Haselhof. Schon jetzt treiben die Vorhaben den Schuldenstand der Kommune enorm in die Höhe: Derzeit steht jeder Bürger rein rechnerisch mit 318 Euro in der Kreide, am Ende des Jahres werden es voraussichtlich 900 Euro und künftig gar 1325 Euro sein.

„Das Geld wird ja nicht verplempert, sondern es werden damit Werte geschaffen“, sagte Bernd Kaspar. Im Alltag der Bürger seien kommunale Schulden kaum spürbar – und er vertraue da auch auf die Kämmerin und ihrer Einschätzung der finanziellen Möglichkeiten: „Schwindlig wird mir jedenfalls nicht, wenn ich einen Blick in die Gemeindekasse werfe.“ Maß und Ziel bei den Schulden steht für Gerald Küstner im Vordergrund: „Wir müssen zum Beispiel nicht unbedingt 4 Millionen Euro für ein Ärztehaus ausgeben – wir bekommen das sicher auch für 2 Millionen Euro und wären dann auf der sicheren Seite.“

„Beim Haushalt für 2019 hat sich für mich die Frage gestellt, ob Kreßberg im Lotto gewonnen hat“ – so kommentierte Ralf Nunner die Verschuldung, die sich in kurzer Zeit glatt verdreifache. Die Kommune gehe damit ein hohes Wagnis ein, deshalb sei es geboten, mit Millionen-Projekten „vorsichtiger umzugehen“. Auch für Norbert Gary ist der finanzielle Kurs „bedenklich und unangenehm“. In Sachen Ärztehaus zum Beispiel sei aber noch nicht aller Tage Abend, weil ein definitiver Baubeschluss des Kommunalparlaments noch aussteht.

Während sich die vier Kandidaten auf dem Podium noch völlig einig darin waren, dass schnelle Wege auf die Datenautobahn unabdingbar sind und auch das Freibad in Bergertshofen trotz aller Defizite nicht angetastet werden soll, ging die Meinungsschere beim Thema „Gewerbegebiet in Bergbronn“ weit auseinander.

Nach Ansicht von Gerald Küstner stellt das Areal an der Landesstraße 2218 zumindest im Hinblick auf die Verkehrsinfrastruktur die einzige Möglichkeit für die beteiligten Kommunen dar. Und Bauplätze in Bergbronn werden sich auch trotz Gewerbegebiet verkaufen lassen: „Die Auswirkungen werden nicht so extrem sein wie befürchtet.“

Diese Ansicht teilte auch Bernd Kaspar – nach seiner Einschätzung werde das Gewerbegebiet nicht desaströs enden: „Womöglich bosseln wir aber noch in zehn Jahren an dem Projekt he­rum.“ Norbert Gary verwies da­rauf, dass das geplante Areal mit etlichen Restriktionen für die Firmenansiedlung versehen sei. Eine glatte Fehlplanung sei das Bergbronner Vorhaben jedenfalls nicht, weil Firmen bei einem konkreten Interesse meist sofort loslegen wollen. Kein gutes Haar ließ Ralf Nunner an dem Bergbronner Vorhaben, das eine Fläche von rund 10 Hektar und weitere 10 Hektar als „Reserve“ für eine eventuelle Erweiterung umfassen soll: „In dieser Größe ist das absolut unnötig und irrsinnig – von der Verkehrsbelastung ganz zu schweigen.“

In drei Jahren habe sich noch kein einziger Interessent gemeldet – auch nicht für die 2,5 Hektar große Fläche, die es derzeit in Bergbronn noch gibt, wie der Kandidat Nunner vorrechnete.

Auch die Diskussionsrunde mit den Kreßberger Bürgern drehte sich vornehmlich um dieses Gewerbegebiet. Drastisch drückte es Ulrich Bayer aus, der künftig nicht mehr im Gemeinderat sitzen wird: „Das wäre der Todesstoß für Bergbronn – und die Fichtenauer lachen schon über uns, weil wir alle Lasten auf uns nehmen.“

