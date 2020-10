„Das Schönste und das Schlimmste an Gemeinschaft ist das Gleiche: Man ist nie allein“, sagt Monika Kuttruf und grinst. Dabei gießt sie einen weiteren Wassereimer in die beheizbare Außenbadewanne. Seit sieben Jahren wohnt die gelernte Erzieherin mit Schwerpunkt Heilpädagogik in der Schönhard...