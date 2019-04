Themen in diesem Artikel Gemeinderatswahl

Gemeinderatswahl: Dank unechter Teilortswahl kommen sechs Sitze auf Untermünkheim und je drei auf Enslingen und Übrigshausen.

Es waren einige Gespräche erforderlich“, antwortet Peter Busch auf die Frage, ob es schwierig war, Bewerber für die „Freie Liste“ zu finden. „Wenn man jemanden fragt, dann bekommt man nicht sofort eine Antwort. Das will gut überlegt sein“, weiß er. Ihm macht die Gemeinderatsarbeit Spaß. „Sehr sogar“, bekräftigt er. Bei der letzten Gemeinderatswahl im Mai 2014 avancierte Busch, der bei den Haller Stadtwerken stellvertretend den Bereich Netze/Technik leitet, zum Stimmenkönig.

Busch stand nicht auf der Liste, wurde aber gewählt

Dabei ist Busch nur über Umwege ins Kommunalparlament gezogen. Schon bei der Wahl 2009 war in der Kochertalgemeinde nur eine Liste angetreten. Peter Busch stand nicht darauf. Sein Name war von einigen Wählern zusätzlich auf den Stimmzettel geschrieben worden.

Als in der Wahlperiode ein Gemeinderat ausgeschieden war, kam Busch ins Spiel und in den Gemeinderat. Inzwischen ist er auch stellvertretender Bürgermeister und leitet Ratssitzungen, wenn Bürgermeister Christoph Maschke erkrankt ist.

Untermünkheim Tempo 30 in Untermünkheim kommt Der Untermünkheimer Gemeinderat votierte bereits 2017 für ein Tempolimit auf der innerörtlich verlaufenden B19.

In der ablaufenden Periode waren Bernd Wolf, Thomas Schwab und Matthias Poleschner in den Gemeinderat nachgerückt. Drei neue Namen stehen auf der „Freien Liste“, weil Claudius Reimer, Oliver Otterbach und Matthias Poleschner nicht wieder antreten.

Die 12 Kandidaten werden, sofern dem kein Unglück entgegensteht, auch ins Untermünkheimer Entscheidergremium einziehen. Scheidet einer aus, dann kommt der zum Zuge, dessen Name am häufigsten zusätzlich aufgeschrieben wird. Auch das ist für die Wähler ein nicht zu vernachlässigender Aspekt.

Sechs Ratsmitglieder vertreten den Hauptort Untermünkheim, je drei die Teilorte Enslingen und Übrigshausen. Das geht auf die unechte Teilortswahl zurück, die seit der Kommunalreform in den 70er-Jahren Bestand hat und in Untermünkheim nicht zur Diskussion stand.

Die Zusammenarbeit im Gemeinderat ist kollegial, auch wenn manchmal kontrovers diskutiert wird, schildert Busch. Wichtige Themen in den kommenden fünf Jahren sind die interkommunale Zusammenarbeit mit Braunsbach, beispielsweise beim gemeinsamen Gewerbegebiet, das in Übrigshausen entstehen soll. Auch die weitere Ausweisung von Wohnbaugebieten steht an, nachdem sich das Bauplatzangebot in den Auäckern schneller als erwartet erschöpft. Mit dem Bau der Haller Westumgehung ist der Durchgangsverkehr von Autos und Lastwagen merklich zurückgegangen. Im Zuge der Lärmaktionsplanung geht es jetzt um ein Tempolimit von 30 Kilometern in der Stunde, das in Teilen der Ortsdurchfahrt gelten soll.

Info Ein Wahlforum, wie es die Redaktion des Haller Tagblatts in allen Gemeinden anbietet, wollte die Freie Liste in Untermünkheim nicht. Mit Infoveranstaltungen in Untermünkheim, Enslingen und Übrigshausen will die „Freie Liste“ mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Auch Flyer sollen verteilt werden, so Busch.

