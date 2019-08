Unternehmer, Angestellter, Feuerwehrmann: Mit seinen 24 Jahren ist Andreas Leutert Rosengartens jüngster Gemeinderat und auch sonst vollauf beschäftigt.

Er drückt den Altersdurchschnitt des Gremiums kräftig nach unten: Gerade mal 24 Jahre zählt Andreas Leutert und ist damit wahrscheinlich das jüngste Mitglied, das jemals in den Gemeinderat von Rosengarten gewählt wurde. Geplant hatte er das nicht: „Ein Kamerad fragte mich bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr, ob ich mich nicht aufstellen lassen möchte und ich habe zugestimmt, damit er Ruhe gibt“, erinnert sich Leutert lachend. Erst im Nachhinein sei ihm bewusst geworden, wie gut die Idee tatsächlich war: „Es gibt viel zu wenig junge Leute, die sich für kommunalpolitische Arbeit interessieren und sie selbst gestalten wollen. Außerdem finde ich es wichtig, dass ein Vertreter der Feuerwehr im Gemeinderat sitzt.“ Dass er tatsächlich gewählt worden sei, habe ihn aber dann doch gewundert: „Eigentlich dachte ich, dass die Rosengartener einen so jungen Kerl wie mich nicht im Rathaus haben wollen.“ Exakt 1369 Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde wollten aber offenkundig genau das.

Andreas Leutert ist ein tatkräftiger Mensch. 2016 machte er sich mit einem Garten- und Landschaftsbaubetrieb selbstständig. Mittlerweile beschäftigt er zwei Angestellte in Vollzeit. Die Gründung sei eine Art „Erblast“, erklärt er gut gelaunt: Sein Vater habe über viele Jahre hinweg ein ebensolches Unternehmen in Rosengarten geführt. Zudem arbeitet der gelernte Maschinenbauer noch auf dem Adolf Würth Airport in Hessental in dem Team, das den Flugplatz in Schuss hält. Zusammen mit seiner Tätigkeit in der Rosengartener Feuerwehr ist er also bereits reichlich ausgelastet oder wie er es formuliert: „Mein Tag dürfte gerne 28 Stunden haben.“

Was will er als Gemeinderat bewirken? „Mir fällt auf Anhieb nichts ein, von dem ich sagen würde, das ist schlecht und man muss das ändern“, outet sich Leutert als echter Rosengarten-Fan. Die Gemeinde sei top, biete eine funktionierende Dorfgemeinschaft und ein ländliches Lebensgefühl, wie er es liebe. Angesichts des rasanten Bevölkerungswachstums durch die neuen Baugebiete und der Nähe zur Stadt Hall sei das erstaunlich. Gleichzeit sei der Ort sehr modern: „Man muss nur die Feuerwehr anschauen. Wir haben ein tolles Gebäude und sind bestens ausgerüstet.“ Er kenne andere Gemeinden, da nage die FFW regelrecht am Hungertuch.

Bei den Ratssitzungen sind deutliche Worte von ihm zu erwarten. „Ich bin einer, der seine Meinung klar sagt, egal, wen er vor sich hat“, stellt Leutert fest. Von Politikern als solchen hat er bisher keine allzu hohe Meinung: „Sie reden sehr viel und was sie am Ende umsetzen, ist eine ganz andere Sache.“ Jürgen König sei da allerdings eine rühmliche Ausnahme: „Ohne ihn und natürlich ebenso ohne den alten Gemeinderat wäre Rosengarten nicht der lebenswerte Ort, der er heute ist.“ Bei Neubürgermeister Julian Tausch habe er ein sehr gutes Gefühl: „Ich glaube, dass er die Versprechen, die er beim Wahlkampf gegeben hat, erfüllen wird und seine Sache gut und konsequent durchzieht.“

Baulücken schließen

Kritisch sehe er die Erschließung weiterer Baugebiete. Zwar wollten viele Menschen – verständlicherweise – gerne nach Rosengarten ziehen. Doch es sei besser, erst einmal Altbauten zu sanieren und bestehende Baulücken zu schließen. Auch wenn sich dies erheblich aufwendiger und langwieriger gestalte als die Ausweisung neuer Flächen. Die Errichtung der Häuser neben der Sigismundkapelle im Ortsteil Uttenhofen seien ein „Top-Schachzug“ des Altbürgermeisters Jürgen König gewesen. Leutert selbst lebt in einer eigenen Wohnung, die er im Uttenhofener Haus seiner Eltern für sich und seine Freundin ausgebaut hat. Auf die Arbeit als Gemeinderat freue er sich nun sehr: „Ich bin gespannt darauf, wie Kommunalpolitik funktioniert.“

