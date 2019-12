Mehr als 60 Ausgabepositionen beinhaltet das Investitionsprogramm 2020 der Gemeinde Bühlertann. Dabei gebe es „zwei große Brocken“ sagte Bühlertanns stellvertretender Kämmerer Wolfgang Ziegler bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Der eine wäre der Grunderwerb für das Baugebiet Lichse, der wohl mit einer Million Euro zu Buche schlägt. Am südlichen Ortsrand von Bühlertann, an der Straße nach Kottspiel, sollen auf 15 Hektar 160 Bauplätze entstehen.

Der zweite, noch größere Brocken, ist die Erschließung des künftigen 5 Hektar großen Gewerbegebiets Hag am westlichen Ortsrand an der Landesstraße 1060. Ziegler kalkuliert mit Kosten von insgesamt 3,58 Millionen Euro. Investiert muss unter anderem in Grunderwerb, Entwässerung und Straßenbau.

Wegen der hohen Kosten klafft im Bühlertanner Haushalt 2020 voraussichtlich eine Lücke von 3,99 Millionen Euro. Wolfgang Ziegler schlug vor, die Lücke über einen Kredit zu schließen. Auch Markus Holub, der die gemeinsame Kämmerei mit Bühlerzell leitet, sprach sich für den Kredit aus: „Wir erwerben Vermögen, das später rentabel gemacht werden kann“, sagte Holub. Auf Nachfrage von Gemeinderat Roland Weller, spekulierte Wolfgang Ziegler beim Bauplatzverkauf mit 40 Euro pro Quadratmeter, wodurch die Gemeinde hochgerechnet auf die Gesamtfläche rund 1,4 Millionen Euro einnehmen würde. „Wie viel tatsächlich hängen bleibt, lässt sich aber schwer sagen. Wir konkurrieren bei den Gewerbeflächen auch mit anderen Gemeinden“, so Ziegler. Neben den Einnahmen aus Bauplatzverkäufen kann die Gemeinde auch mit Gewerbesteuereinnahmen von den Unternehmen rechnen, die sich im Hag ansiedeln.

Kritik am geplanten Millionenkredit blieb indes nicht aus. „Man sieht jetzt, dass jahrelang nichts gemacht wurde. Jetzt kommt alles auf einmal“, ärgerte sich Gemeinderat Thomas Hirn. Da man das Gewerbegebiet aber bereits seit fünf Jahren plane, „müssen wir es jetzt auch durchziehen“.

Ob die einzelnen Investitionen tatsächlich getätigt werden und ob der Kredit aufgenommen wird, entscheiden die Gemeinderäte im neuen Jahr.

Weitere Eckpunkte des Investitionsprogramms 2020

Der Spielplatz am Kindergarten „Unterm Regenbogen“ ist in die Jahre gekommen und muss dringend erneuert werden. 60 000 Euro sind dafür eingeplant. Darüber hinaus soll für 25 000 Euro eine Gerätehütte errichtet werden.

60 000 Euro sollen in die EDV-Ausstattung des Schulzentrums fließen. Der Großteil von 48 000 soll aus der Digitalpaktförderung kommen. Jeweils 20 000 sollen in sonstige Geräte sowie Hochbaumaßnahmen am Schulzentrum investiert werden.

Mit 150 000 Euro soll der erste Teil der Wasserleitungs-Sanierung in der Straße Sonnenhalde finanziert werden. Dabei werden 30 000 Euro Fördermittel erwartet. Die gesamte Sanierung dürfte rund 240 000 Euro kosten.

Einnahmen in Höhe von 62 000 Euro plant die Gemeinde durch Bauplatzverkäufe im Kottspieler Baugebiet Laberich.

Die Firma Jako aus Rot an der Rot möchte das denkmalgeschützte Schultheißenhaus am St.-Georgs-Platz 2 sanieren. Die Gemeinde ist noch Eigentümer des Hauses, zieht nun aber einen Verkauf an den Bauträger in Erwägung, der 80 000 Euro einbringen könnte.

Von der Neugestaltung der Ortsmitte ist im Investitionsplan keine Rede. Der Erwerb und anschließende Abriss des Raiffeisenbank-Gebäudes sei 2020 nicht geplant, sagte Wolfgang Ziegler. Stattdessen soll Geld für die Erarbeitung von Alternativplänen in die Hand genommen werden. Mehr dazu demnächst.