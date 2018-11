Europaparlament Gebhardt kritisiert die Bundeskanzlerin scharf

Landkreis / swp

In ihrer Rede am Dienstag vor den Abgeordneten des Europäischen Parlaments in Straßburg gab sich Bundeskanzlerin Merkel gewohnt europafreundlich. Evelyne Gebhardt (SPD), Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, kritisierte die Regierungschefin danach scharf: „Merkel sprach von Toleranz, von Vielfalt und von der strapazierten Seele Europas. Dabei hat sie diese europäische Seele selbst äußerst mitstrapaziert.“

Merkels Bilanz falle bislang mehr als dürftig aus. „Trotz ihrer proeuropäischen Rede ist die deutsche Kanzlerin keine Kanzlerin Europas“, meint die Hallerin, deren Partei Teil der Bundesregierung ist. „Ihrer Europapolitik fehlt es an Elan und Vision.“

Gebhardt fügt an, dass die europapolitische Fehlerliste Merkels beträchtlich sei. Als Emanuel Macron seine Reformpläne für Europa präsentierte, habe sie die Gelegenheit verpasst, dem französischen Präsidenten die ausgestreckte Hand zu reichen. „Merkel hat selbst keine Ideen für Europa.“ Deshalb bliebe ein dringend erforderlicher Neustart des deutsch-französischen Motors zum Wohl Europas aus.

Stattdessen müsse sich Merkel ankreiden lassen, dass sie durch die sture Durchsetzung ihrer Austeritätspolitik in der Finanzkrise nicht nur die Arbeitslosigkeit in südlichen Ländern der EU in die Höhe trieb. „Während all ihren Vorgängern stets die Solidarität in Europa am Herzen lag, setzte die Kanzlerin das Recht der Stärkeren durch und legte damit den Grundstein für die Spaltungstendenzen innerhalb der EU.“

Wuchernder Nationalismus

Jetzt zahle Europa die Zeche. „Dem wuchernden Nationalismus konnte die Kanzlerin kein zukunftsweisendes europäisches Modell entgegensetzen.“ Dazu fehle Merkel die Glaubwürdigkeit. Schließlich zeige sich am Festhalten an Ungarns europa- und demokratiefeindlicher Fidesz-Partei als Mitglied der Europäischen Volkspartei, zu der auch die CDU gehört, dass der Bundeskanzlerin der Machterhalt in Europa wichtiger ist als gemeinsame europäische Werte.