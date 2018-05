Wallhausen Ganztagesschule läuft gut

Wallhausen / Sebastian Unbehauen

„Die Anmeldezahlen steigen von Jahr zu Jahr“, sagte Frank Meyer, der Leiter der Grundschule, am Mittwochabend im Wallhausener Rathaus. Die Verwaltung hatte ihn zur Gemeinderatssitzung eingeladen, um die Räte aus erster Hand über das seit vier Jahren bestehende Ganztages­angebot zu informieren. Mittlerweile nutzen dieses 40 bis 45 Prozent der Schüler, so Meyer, 20 bis 25 Prozent von ihnen nähmen regelmäßig am Mittagessen teil – „Tendenz steigend“.

„Oberste Priorität am Nachmittag hat für uns die Hausaufgabenbetreuung“, betonte Meyer. Im Anschluss daran gebe es für die Ganztagesschüler eine ganze Reihe von Arbeitsgemeinschaften. Ein neues Projekt sei der Unterricht im Fach Deutsch als Zweitsprache. Dass dieser angeboten werden könne, sei ein „sehr, sehr positiver Nebeneffekt der Ganztagesschule“, machte der Rektor deutlich, „denn der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund nimmt auch in Wallhausen stetig zu“.

Unabhängig vom Ganztagesangebot berichtete Meyer von der Teilnahme der Julius-Wengert-Schule am europäischen Schulobst- und Gemüseprogramm. Jeden Dienstag liefert der Betrieb Engelhardt Frisches per Ökokiste an. 75 Prozent der Kosten übernimmt die EU, 25 Prozent der Förderverein der Schule. „Für solche Dinge, die im Interesse der Kinder liegen, nehmen wir den Mehraufwand gerne in Kauf“, sagte der Schulleiter.

Schule beim Festzug dabei

Schließlich ging es noch um ein heikles Thema: Wallhausen begeht sein 875. Jubiläum am 29. Juli mit einem Festzug. Gerüchteweise war durchgesickert, die Schule nehme daran nicht teil – wegen der beginnenden Sommerferien. Die Gemeinderätinnen Ute Beck und Tina Hofmann-Meyer hakten deshalb nach. „Ich hätte mir sehr gewünscht, dass die Kinder auch einen Beitrag leisten, und dass ehrenamtliches Engagement vermittelt wird“, sagte Beck. Rektor Meyer wiederum sagte eine Teilnahme am Festzug nun doch zu. Die Schulkonferenz habe sich da klar positioniert. Es könnten zwar nicht alle dabei sein, aber es werde eine Umzugsgruppe der Schule geben.