Schlagerstar Helene Fischer hat am Samstag, 27. Juni, einen Auftritt bei Würth in Künzelsau-Gaisbach. Das Konzert ist nicht öffentlich, sondern ausschließlich für die Beschäftigen bestimmt. Den Rahmen bildet das Mitarbeiterfest zum 75-Jahr-Jubiläum des Unternehmens. Würth-Mitarbeiter bestätigten der Hohenloher Zeitung das exklusive Konzert. Vor vier Wochen sei es intern bekanntgegeben worden. Das Fest beginne am späten Nachmittag, einen konkreten „Auftrittsplan“ gebe es noch nicht. Würth feiert den runden Geburtstag in vier Akten: Neben dem Mitarbeiterfest gibt es am 28. Juni einen großen Tag der offenen Tür. Am 26. Juni ist das Open-Air mit Silbermond, am 21. Juni startet die Festwoche mit einem Klassikkonzert der Würth Philharmoniker.