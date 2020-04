Wenn man so will, liegen Erika und Werner Lehmann mit ihrer Entscheidung, die Gärtnerei Lamping im Juni zu schließen, voll im Trend. Laut Bundeslandwirtschaftsministerium ist die Zahl von kleinen Gärtnereien wie der des Ehepaars in Deutschland zwischen 2005 und 2016 um über 60 Prozent gesunken.

Dabei läuft das Geschäft im Frankenhardter Teilort Waldbuch gut. „Die Nachfrage ist noch immer enorm“, sagt Werner Lehmann. Allerdings seien seine Frau und er nun einfach zu alt. „Das geht einfach nicht mehr.“ Er ist 64 Jahre alt, sie, eine geborene Lamping, ist 58. Einen Nachfolger gibt es nicht, Sohn und Tochter wollen den Betrieb von den Eltern nicht übernehmen.

Kein freier Tag

Erika Lehmann, gelernte Floristin, hat den Betrieb im Jahr 2000 übernommen. Nach dem Tod ihrer Mutter leitete sie von da an die Geschicke des Geschäfts, das ihr Vater 1978 gegründet hatte und zu dessen Kunden auch die Stadt Crailsheim zählt. „Alles, was man in Crailsheim so blühen sieht, ist von uns“, sagt Werner Lehmann.

Böse, das beteuern beide, sind sie ihren Kindern nicht. „Das kann ich niemandem aufzwingen und auch nicht zumuten“, sagt Erika Lehmann. Eine Gärtnerei zu führen geht in die Knochen. „Das ist kein Acht-Stunden-Job. Man ist jeden Tag elf oder zwölf Stunden im Betrieb, auch am Wochenende“, sagt Werner Lehmann. In der Hauptsaison von Januar bis Mitte Juni hätten seine Frau und er keinen einzigen freien Tag. Er erzählt von Kunden der ersten Stunde, die auch nach 40 Jahren noch zu ihnen kämen. „Alle fragen, wo sie in Zukunft hingehen sollen. Es gibt hier ja nur noch Baumärkte und Discounter.“ Konkurrenz hätten solche größeren etriebe den Lehmanns nicht gemacht. „Wir konnten immer mit guter Qualität dagegenhalten.“

Am 12. Juni, das ist der Plan, ist die Gärtnerei zum letzten Mal geöffnet. Bis dahin hofft Werner Lehmann, dass die Kunden ihre Gutscheine eingelöst haben. „Da sind noch einige im Umlauf.“ Die Gewächshäuser werden die Lehmanns dann abbauen und verkaufen. Ein Gewächshaus, sagt Werner Lehmann, haben sie jemandem bereits als Geschenk versprochen. Was mit der Fläche geschieht, ist noch unklar. Gut möglich, dass die Lehmanns sie an Bauern verpachten – wie andere um den Betrieb gelegene Grundstücke.

Leben in Rente

So ganz, sagt Erika Lehmann, könne sie sich ihr Leben in Rente noch nicht vorstellen. „Im Moment ist mir das noch gar nicht richtig bewusst.“ Ihr Mann ist da schon etwas konkreter: „Einfach mal morgens in Ruhe die Zeitung lesen. Das wäre schon sehr viel wert.“