In der Saison 2017/18 feierte Florian Maas (links daneben Christian Baumann) mit dem TSV Ilshofen große Erfolge. Neben dem Aufstieg in die Oberliga gelang auch der Einzug ins württembergische Pokalfinale. Bei der 0:3-Niederlage gegen den Regionalligisten SSV Ulm wurde er in der 82. Minute eingewechselt. Die Silbermedaillen werden mit Stolz getragen. © Foto: Werner Kurz