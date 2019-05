Beim Abschied von Spielertrainer Ralf Kettemann feiert Ilshofen mit dem 6:0 gegen den SV Spielberg den höchsten Oberligasieg.

Als der Schlusspfiff ertönte, lagen sich alle, die es mit dem TSV Ilshofen haben, in den Armen: Spieler, Betreuer, Trainer, Zuschauer. Die Stimmung war locker und gelöst. Das 6:0 gegen den bereits als Absteiger feststehenden SV Spielberg war nicht nur deutlich – es war der höchste Sieg in der Oberliga überhaupt für den TSV Ilshofen.

Zwei Stunden vorher waren die Mienen noch angespannt. Dario Caeiro, Vorstand Fußball beim TSV Ilshofen, bekannte, dass er sehr schlecht geschlafen habe. Nicht viel besser ging es dem ersten Vorsitzenden Herbert Schürl. Die Nacht war kurz, der Puls vor Anpfiff erhöht. Sie alle hatten die Sorge, dass es doch noch schief gehen könnte mit dem Klassenerhalt. Die Voraussetzungen dafür waren so, dass sie nicht sehr wahrscheinlich erschienen. Ilshofen musste verlieren, Oberachern in Gmünd und Backnang gegen Ravensburg gewinnen. Zudem hätte der Zweite die Aufstiegsrelegation vergeigen müssen. „Aber an einem letzten Spieltag kann viel passieren“, unkte Herbert Schürl.

Nach spätestens 23 Minuten aber waren alle Anwesenden, darunter auch der zukünftige Trainer Michael Hoskins, wesentlich entspannter. Ilshofen führte mit 2:0, und der SV Spielberg machte nicht den Eindruck gewillt zu sein, an der sich abzeichnenden Niederlage etwas zu verändern.

Kurz geht steil

Ralf Kettemann hatte sich in seinem letzten Spiel nach acht Jahren viel vorgenommen. Waren die ersten Minuten insgesamt noch zerfahren und geprägt von jeder Menge Fehlpässe, schickte Ralf Kettemann nach 14 Minuten Benjamin Kurz steil. Der legte den Ball am herausstürzenden Spielberger Torwart Mathias Moritz vorbei und vollendete zum 1:0. „Wir wussten, wenn wir nachlegen würden, dass es dann sehr wahrscheinlich keinen Widerstand mehr geben würde“, fasste Lukas Lienert nach dem Spiel die Gefühlswelt zusammen.

Und da ein Spielberger Benjamin Kurz von hinten in die Wade trat, gab es neun Minuten später Elfmeter. Ralf Kettemann trat an und schoss in die gleiche Ecke wie beim Relegationsrückspiel vor einem Jahr gegen den Freiburger FC. Damals traf er und auch diesmal war der Ball so präzise getreten, dass Mathias Moritz keine Abwehrchance hatte, obwohl er die Ecke ahnte.

Danach hatte Ilshofen die Partie im Griff. Der SV Spielberg hatte im Laufe der gesamten Partie keine einzige Torchance. Natürlich sei der Gegner nicht der stärkste gewesen, gab Ralf Kettemann nach Spielende zu, „aber man muss erstmal so spielen wie wir.“

So waren es Kleinigkeiten, die nicht passten. Als Lukas Lienert das 3:0 gelungen war, sollte eigentlich als Tormelodie das Nebelhorn von Werder Bremen ertönen. Lienerts Vater ist bekennender Werder-Fan. In der Freude über das Tor aber wurde das vergessen.

Heber von Aziz

So entwickelte sich in der zweiten Halbzeit ein sommerlich anmutendes Fußballspiel. Spielberg tat nicht mehr als notwendig und gewährte den Ilshofenern viel Raum, den diese dankbar nutzten. Beim 4:0 war es der scheidende Ramazan Kandazoglu, der Kurz’ fünftes Saisontor vorbereitete. Den nächsten Treffer markierte Sangar Aziz, als er den Torhüter mit einem Lupfer überraschte. Und der gerade eingewechselte Lukas Lindner konnte sich sieben Minuten vor Schluss über sein fünftes Saisontor freuen. Damit war er zusammen mit Benjamin Kurz und Ralf Kettemann der Spieler mit den meisten Saisontoren für den TSV Ilshofen.

Doch die Statistik war den Spielern völlig egal. Als einziger Aufsteiger schaffte der TSV Ilshofen den Klassenerhalt in der Oberliga. „Das ist mein größter Erfolg in den acht Jahren“, meinte Ralf Kettemann. Dario Caeiro meinte im Anschluss: „Die Mannschaft hat die Prüfung bestanden. Das Abenteuer Oberliga geht für uns weiter.“

