Niemand macht die Fehler mit Absicht. Aber es hat mich mehr geärgert, dass wir in der ersten Halbzeit nicht griffig waren“, blickt Ilshofens Trainer Julian Metzger auf das Aus im WFV-Pokal am Dienstag in Ehingen zurück. 0:4 lagen die Ilshofener zur Halbzeit hinten, zum Schluss stand es 3:5 aus S...