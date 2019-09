Es war kein Spiel, in dem eine Mannschaft dominant gewesen war“, urteilte Ravensburgs Trainer Steffen Wohlfarth nach Spielende. „Wir nehmen die Punkte nicht unverdient mit.“ Es war ein kurzes Statement des Ravensburger Coaches, aber es fasst das Geschehen am Samstagnachmittag treffend zusammen. Und doch grämten sich die Ilshofener: Sie haderten mit der Chancenverwertung, mit den Entscheidungen des Schiedsrichters, vor allem aber mit sich selbst. Denn klar war auch: Der TSV hätte diese Begegnung nicht verlieren müssen.

Und doch hätte es ein bitterer Tag für Ilshofen werden können, wenn denn Ravensburg in den ersten acht Minuten eine seiner drei guten Möglichkeiten genützt hätte. „Wir waren in der Anfangsphase viel zu fahrig, haben alles alleine machen wollen“, analysierte Ilshofens Trainer Michael Hoskins. „Letztlich war das Spiel ein Spiegelbild der Trainingsleistung unter der Woche. Man muss eben mit Erfolg umgehen können“, setzte er vielsagend hinzu. Was er meinte: Ilshofen hatte die letzten beiden Oberligapartien gewonnen – das gelang in dieser Spielklasse keinem anderen. „Aber man kann so eine kleine Serie eben nicht mit 90 oder 95 Prozent halten.“

Doppelchance vor der Pause

Und doch sah Michael Hoskins auch Positives. Denn nach der schlampigen Anfangsphase kam seine Mannschaft besser ins Spiel. So passierte in den Strafräumen recht wenig, bis zur 44. Minute. Da flanke Dominik Rummler auf Lukas Lindner. Dessen Kopfball fischte Ravensburgs Schlussmann Kevin Kraus aus dem Eck. Benjamin Kurz setzte nach, flankte erneut. Diesmal war es Dominik Pfeifer, der aus wenigen Metern Entfernung in Kevin Kraus seinen Meister fand.

In der zweiten Halbzeit hielt der Torwart auch bei einem Kofball von Baba Mbodji stark. „Er war heute überragend und damit auch ein Garant des Sieges“, so Trainer Steffen Wohlfahrt. Und wenn Kraus geschlagen war, halfen seine Teamkollegen oder die Torumrandung. Nach Mbodjis abgewehrtem Kopfball schoss Nico Rodewald, doch auf der Linie brachte ein Ravensburger noch den Fuß an den Ball. Und bei Benjamin Kurz’ Volleyschuss nach 73 Minuten rettete die Latte. „So komisch es klingen mag, aber mit der zweiten Halbzeit bin ich eigentlich zufrieden“, stellte Ilshofens Trainer Michael Hoskins fest, „wir haben bis zu dem Moment, als wir kurz vor Spielende hinten aufmachen mussten, wenig zugelassen und selbst Chancen gehabt.“

Zugelassen hatte der TSV allerdings einen Elfmeter. Dieser war aber umstritten. Dominik Rummler geriet im Strafraum mit Jonas Wiest – nicht zu verwechseln mit Ilshofens Torwart Jonas Wieszt – aneinander. „Er steigt mir auf den Fuß, ich habe ihn nicht berührt“, beteuerte Rummler, doch Schiedsrichter Manuel Bergmann wartete die Szene zunächst ab und zeigte dann auf den Punkt. Der eingewechselte Rahman Soyudogru verwandelte.

Nach der Zweifachchance von Mbodji und Rodewald, der zum ersten Mal vor Heimpublikum nach seiner ausgeheilten Verletzung zum Einsatz kam, konterte Ravensburg und Jona Boneberger schlenzte den Ball in der 87. Minute ins Tor. Was folgte, waren hängende Köpfe beim TSV Ilshofen, der trotz nicht überragender Leistung zumindest einen Punkt hätte holen können.

Erinnerung an den Aufstieg

Am kommenden Samstag ist er beim Freiburger FC zu Gast, also bei dem Verein, gegen den er sich in der Relegation 2018 nach zwei nervenaufreibenden Spielen durchsetzte und damit den Aufstieg in die Oberliga schaffte.

