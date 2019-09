Die Satteldorfer versuchten das Spiel zu machen, die gastgebenden Pfedelbacher standen tief und versuchten ihre schnellen Spitzen in Szene zu setzen. Wirklich gefährlich wurde es dabei allerdings selten. Am Sechzehner oder spätestens darin waren die Aktionen in der ersten Spielhälfte zu ungenau.

In der 16. Spielminute landete ein Querpass durch den Strafraum von Kevin Heck bei Michael Eberlein, dessen Schuss aus aussichtsreicher Position ging aber am Tor vorbei. Zwei Zeigerumdrehungen später eroberte Sergen Uzuner für die Pfedelbacher den Ball im Mittelfeld und versuchte aus der Distanz über Manuel Schoppel im Tor der Satteldorfer zu lupfen. Der Versuch landete jedoch direkt in den Armen des erfahrenen Torhüters.

Bezeichnend für die erste Hälfte war eine Aktion in der 36. Spielminute. Bei einem langen Ball verschätze sich Jannis Jüttner in der Satteldorfer Abwehr und Julian Krämer konnte in seinem Rücken entwischen. Im Sechzehner rutschte Krämer allerdings ohne Gegenerdruck aus.

Schlageter klärt auf der Linie

Die erste gute Möglichkeit in Hälfte zwei hatten dann die Gastgeber. Nach einer Ecke konnte Andreas Schlageter den Ball noch auf der Linie klären. Im Anschluss kamen die Satteldorfer. Einen langen Ball machte Eberlein an der Strafraumkante fest, ließ noch einen Abwehrspieler ins Leere laufen und zog ab. Dennis Petrowski im Tor der Pfedelbacher konnte nur nach vorne abwehren, hielt dann aber auch den Nachschuss von Kevin Heck aus kurzer Distanz stark.

In der 68. Spielminute war Petrowski dann allerdings machtlos. Kevin Heck marschierte auf der rechten Außenbahn und nach einem etwas glücklichen Zusammenspiel mit Nico Bäuerle, brachte Heck den Ball scharf vors Tor. Dort stand Torjäger Eberlein, der das Leder aus kurzer Distanz humorlos ins Netz jagte.

Im Anschluss versuchte Pfedelbach nun mehr zu machen, die Satteldorfer verlagerten sich ihrerseits aufs Kontern. Wirklich gefährlich wurde es aber selten. In der zweiten Minute der Nachspielzeit hatte dann Pfedelbach die Riesechance auf den Ausgleich. Nico Hütter kam aus kurzer Entfernung unbedrängt zum Abschluss. Manuel Schoppel tauchte ab und hielt mit einer Wahnsinnsparade den Sieg für die Satteldorfer fest.

