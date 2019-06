Themen in diesem Artikel VfB Stuttgart

Am Sonntag kommt der VfB Stuttgart nach Ilshofen. Wir verlosen 3 x 2 Karten für das Fußballspiel!

Der VfB Stuttgart spielt am Sonntag, 23. Juni, zu Testzwecken gegen eine Hohenlohe-Auswahl. Der Anpfiff ist um 16 Uhr. Die Mannschaften tragen das Spiel aus auf dem Sportplatz des TSV Ilshofen, Aspacher Straße 14.

Seid Ihr volljährig und wollt dabei sein?

Dann macht mit bei unserem Gewinnspiel! Denn wir verlosen 3 x 2 Eintrittskarten für das Fußballspiel!

Wie Ihr teilnehmen könnt

Schickt unserer Marketing-Abteilung bis Donnerstag, 20. April 2019, 23.59 Uhr, eine E-Mail mit der Betreffzeile „Stuttgart-Hohenlohe“, eurem vollen Namen sowie einer Telefonnummer, unter der wir euch erreichen können! Die E-Mail-Adresse lautet marketing.ht@swp.de.

Wie wir die Gewinner ermitteln

Unsere Gewinnspiel-Beauftragten von der Marketing-Abteilung werden nach Ablauf der Teilnahmefrist am Freitagmorgen unter den eingegangenen Einsendungen per Zufallsprinzip drei Gewinner von je zwei Karten auswählen - und schnell zu diesen über E-Mail bzw. Telefon Kontakt aufnehmen.

Wie die Gewinner ihre Preise erhalten

Die Eintrittskarten können die Gewinner mit Angabe ihres Namens in unserem HT-Shop in Crailsheim (im Verlagsgebäude des Hohenloher Tagblatts, Ludwigstraße 6-10) abholen. Der Shop hat am Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Allen (noch zu ermittelnden) Gewinnern wünschen wir schon mal viel Spaß beim Spiel in Ilshofen!

