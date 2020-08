Der FC Matzenbach (weiß) ist als Meister der Kreisliga A2 in die Bezirksliga aufgestiegen. Nicht mehr in dieser vertreten ist der TSV Obersontheim (blau), der in die Landesliga hoch ist. Im Viertelfinale des Bezirkspokals 2019/2020 gewann Obersontheim mit 6:1 in Matzenbach und holte anschließend auch den Titel in diesem Wettbewerb. © Foto: Joachim Mayershofer