Der Fußball- und Teamsportartikelanbieter 11teamsports aus Satteldorf expandiert. In Köln wird am 3. August ein neuer Store eröffnet.

11teamsports eröffnet am 3. August einen weiteren Store in Köln. Der Fußball- und Teamsportspezialist ist damit auch in der Aachener Straße 514 zu finden. Der neue Store umfasst eine Fläche von 250 Quadratmetern und bietet allen FC-Köln-Fans und Fußballfreunden der Stadt eine große Auswahl an Fußballschuhen, Trikots, Trainings- und Teamsportequipment sowie Fanartikeln.

Patrick Zilligen, Storeleiter der Kölner Standorte, freut sich auf die neue Filiale: „Mit dem Store in Stadionnähe bieten wir den FC-Fans eine perfekte Anlaufstelle.“ Das Angebot bei der Eröffnung umfasst für Besucher unter anderem die Chance auf handsignierte 1.FC-Köln-Trikots und Fußballschuhe sowie zahlreiche Aktionen.

Das Satteldorfer Unternehmen ist bereits mit einem Outlet in Köln sowie einem Shop im Kölner Stadtteil Holweide vertreten.

Was ist 11teamsports?

Die Eleven Teamsports GmbH wurde 2007 in Crailsheim gegründet. Sie ist nach eigenen Angaben mit über 1,5 Millionen Kunden der größte Onlineshop für Fußball und Teamsport im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz des Unternehmens ist Satteldorf. Geschäftsführer ist der Obersontheimer Oliver Schwerin. Im stationären Handel ist das Unternehmen bislang mit 13 Geschäften in Deutschland sowie sechs in Österreich und einem in der Schweiz vertreten. Das Sortiment umfasst Fußballschuhe, Trikots, Trainings- und Team­sport­equipment, Lifestyle- sowie Fanartikel.

Seit 2019 ist Eleven Teamsports offizieller Partner des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und Ausstatter von mehr als 3500 Vereinen, Ausrüster des Bundesligisten FC Augsburg, der Zweitligisten VfL Bochum und 1. FC Heidenheim sowie der Drittligisten 1. FC Kaiserslautern und 1. FC Ingolstadt, offizieller Schuhpartner des VfB Stuttgart und des 1. FC Magdeburg, Veredelungspartner der Hertha BSC, dem VfL Wolfsburg, dem 1. FC Köln und dem VfB Stuttgart.

