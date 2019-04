Der Schrozberger Gemeinderat lehnt eine Abschaffung der Gebühren für das letzte Kindergartenjahr ab. Das Rathaus argumentiert mit der Gefahr, dass Fördermittel geringer ausfallen könnten.

Überaus kontrovers wurde im Schrozberger Stadtparlament eine Debatte um die Frage geführt, ob ein Verzicht auf Elternbeiträge für den Kindergarten die Zuschüsse aus dem Ausgleich­stock gefährdet. Mit 13 zu 4 Stimmen lehnten die Stadträte letztlich einen Antrag der „Wahlgemeinschaft für Jedermann“ (WfJ) ab, zumindest die Betreuung im letzten Kindergartenjahr zum Nulltarif anzubieten.

Inständig bat Bürgermeisterin Jacqueline Förderer vor der Abstimmung darum, die „Sozialhilfe für finanzschwache Kommunen“ nicht zu gefährden – und verwies auf ein Schreiben aus dem Regierungspräsidium, wonach die Stadt mit ihrer Einschätzung richtig liege, dass „die Ausschöpfung von Einnahmen auch aus den Kindergartenbeiträgen der Eltern wesentliches Zuschuss­erfordernis für Mittel aus dem Ausgleichstock“ sei. „Im Einzelfall“ könne ein Verzicht auf die Gebühren „zu einer Reduzierung der Investitionshilfen in Höhe des Betrages, auf den von der Stadt verzichtet wird“, führen, wie die Behörde weiter schreibt.

Stadtrat Hans-Joachim Feuchter (WfJ) teilte die Befürchtungen des Rathauses absolut nicht: Das Regierungspräsidium spreche in seinen „weichen Formulierungen“ lediglich von „angemessener Ausschöpfung“ und von „Einzelfällen“. Auch in vergleichbaren Nachbarkommunen falle der Kostendeckungsgrad bei den Kindergärten und damit die Ausschöpfung der eigenen Finanzmittel höchst unterschiedlich und zum Teil weitaus niedriger als in Schrozberg aus: „Und da kommt auch niemand auf die Idee, die Zuschüsse zu kürzen.“ Und selbst bei einem Verzicht auf die Elternbeiträge bewege sich Schrozberg nach wie vor in durchaus „normalen“ Bereichen.

Kämmerin Carmen Kloss gab zu bedenken, dass bei Vergleichen die gesamte Struktur einer Kommune wie zum Beispiel die Zahl ihrer Kindergärten betrachtet werden müsse. Auch sie warnte davor, auf die Gebühren zu verzichten und damit geringere Zuschüsse aus dem Ausgleichstock zu riskieren: „Wir würden uns da nur ins eigene Knie schießen – und es geht hier grundsätzlich um weitaus mehr als nur um 20.000 Euro an Gebühren.“

„Defizit interessiert niemand“

Stadträtin Christel Waldmann (Freie Wähler) plädierte dafür, dass eine eventuelle Gebührenbefreiung in ein entsprechendes Kindergarten-Konzept eingebunden werden müsse, das auch die kirchlichen Einrichtungen umfasse. Auf jeden Fall werde Geld in nächster Zeit „ganz dringend“ für die Schule und nicht unbedingt für den Kindergarten gebraucht.

Für Stadtrat Frank Weiß (SPD) dagegen „fängt Bildung nicht erst in der Schule, sondern schon im Kindergarten an.“ Mit einer Gebührenbefreiung könne sich Schrozberg als familienfreundliche Stadt profilieren. Keinesfalls dürfe sich die Stadt ihren eigenen Gestaltungsspielraum nehmen lassen. Und das seit Jahren hohe Defizit im Schrozberger Bestattungswesen interessiere in Stuttgart offenbar auch niemand.

Für die „Vorschule“ im Kindergarten müssen Gebühren bezahlt werden, für die Grundschule aber nicht – darin sah Stadtrat Frank Klöpfer (Freie Wähler) einen Widerspruch: „Und wir bauen auch ein Freibad mit einem absehbaren Defizit – da kommt auch keine andere Kommune daher und beklagt sich.“ Stadtrat Lothar Mühlenstedt (CDU) sah das Zuschuss-Dilemma bei aller Sympathie für eine Gebührenbefreiung: Die Argumente aus dem Rathaus könne er letztlich nachvollziehen. Ganz nebenbei nannte er es „lächerlich“, dass ein komplett schuldenfreies Satteldorf nach amtlicher Lesart ebenfalls zum Kreis der „finanzschwachen Kommunen“ zähle.

In den Augen von Stadtrat Werner Schilpp (Freie Wähler) wäre es ein Fehler, wenn sich Schrozberg mit anderen Kommunen wie Künzelsau oder Schwäbisch Hall vergleichen würde, wo die Kindergartengebühren abgeschafft sind oder demnächst nicht mehr erhoben werden sollen: „Wir müssen viele Projekte schultern und die Stadt hat kein Geld zu verschenken.“

