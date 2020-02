Nach der Berichterstattung über die aktuellen Mobilfunkpläne der Telekom im Landkreis Schwäbisch Hall in unserer letzten Donnerstagsausgabe meldete sich Langenburgs Bürgermeister Wolfgang Class bei unserer Zeitung. Im Gegensatz zur Darstellung im Zeitungsartikel setze er sehr wohl Hoffnungen in die Kreisverwaltung, dass noch ein alternativer Standort für den von der Telekom geplanten neuen Mobilfunkmast gefunden wird, betont Class. Die Deutsche Funkturm GmbH hatte im Auftrag des Telekommunikationskonzerns an der Bächlinger Steige vor der Kulisse der Langenburger Altstadt ein Privatgrundstück ausfindig gemacht.

Das Baugesuch der Deutschen Funkturm GmbH sieht einen knapp 50 Meter hohen Masten vor. Gerade weil sich das geplante Baugrundstück in einem FFH-Gebiet befindet, habe das Bau- und Umweltamt des Landkreises den Antragsteller auf die im FFH-Gebiethingewiesen, stellt Wolfgang Class klar. Zudem habe sich dienicht für, sondern gegen den beantragten Standort ausgesprochen.

„Die von mir geäußerte Funkstille bezog sich darauf, dass ich in den letzten Wochen weder vom Baurechtsamt noch vom Antragsteller gehört habe, ob Standortalternativen vom Antragsteller geprüft werden oder eine mögliche Genehmigung oder Ablehnung des Bauantrags seitens des Landratsamtes ansteht“, so der Langenburger Bürgermeister weiter. „Insofern setze ich nicht keine, sondern große Hoffnung in die Kreisverwaltung, dass sie aufgrund des Versagens des städtebaurechtlichen Einvernehmens seitens der Stadt Langenburg und der Stellungnahme der Denkmalbehörde sowie vor dem Hintergrund, dass das Bauvorhaben im FFH-Gebiet beantragt worden ist, ohne Standortalternativen zu untersuchen, die richtig Entscheidung treffen wird.“