In Honhardt haben Füchse Schuhe gestohlen und gesammelt. Und das ist nicht das einzige Problem, das die Tiere verursachen.

Auf dem Parkplatz und um das Gelände des Sportplatzes des FC Honhardt sind in den vergangenen Wochen immer wieder einzelne herrenlose Schuhe aufgetaucht, heißt es im Frankenhardter Mitteilungsblatt. Der Grund: Füchse schleppen die in Gärten abgestellten Schuhe durch die Gegend und lassen sie woanders liegen. Mehr als zehn einzelne Schuhe sind auf dem Gelände des FC Honhardt bereits zusammengekommen. Das Bild zeigt nur eine Auswahl, die restlichen Schuhe wurden bereits entsorgt, schreibt der Verein.

Völlig ungewöhnlich ist dieser Vorfall nicht. Denn ein Fuchs, der am helllichten Tag durch Gärten läuft – das ist in Frankenhardt keine Seltenheit. „Zahlreiche“ Anfragen von Bürgern „wegen Problemen mit Füchsen in Hausgärten und den Ortslagen“ haben die Gemeinde erreicht.

Konkret gehe es laut Bürgermeister Jörg Schmidt um zwei Sachverhalte: Zum einen, dass Füchse in Ställen Hühner töten. Zum anderen, dass sich Bürger sorgen, wenn sie einen Fuchs in der Ortschaft sehen.

Wie viele Anfragen es bei der Gemeinde genau gab, das könne er nicht sagen, sagt Schmidt, da die Anfragen nicht nur bei ihm, sondern auch bei Kollegen landeten. Daraufhin habe sich die Gemeinde an das Landratsamt Schwäbisch Hall als untere Jagdbehörde gewandt.

Füchse finden in Frankenhardt ein großes Nahrungsangebot vor

Die Antwort: „Als Nahrungsgeneralisten nutzen Füchse (...) regelmäßig den Siedlungsbereich zur Nahrungssuche. Hier ist oft ein reichhaltiges und einfach zu erreichendes Nahrungsangebot vorhanden.“ Sind also die Frankenhardter selbst schuld?

Teilweise ja, sagt Roland Grosser. Der Frankenhardter ist seit fast 40 Jahren Jäger und seit 33 Jahren Förster. Durch Müll und Komposthaufen finden Füchse in Ortschaften Nahrung, sagt er. Hinzu kommen kleinere Haustiere und Hühner, die dem Fuchs zum Opfer fallen können.

Für Menschen seien Füchse eigentlich nicht gefährlich. „Die Tollwut ist bei uns praktisch ausgestorben“, erklärt Grosser. Vor rund 20 Jahren habe es eine Impfaktion mit Ködern gegeben. Völlig problemlos sei der Umgang mit dem Tier aber nicht: Der Fuchsbandwurm ist auch für Menschen gefährlich. Es handelt sich dabei um einen Parasiten, der durch den Kot von infizierten Füchsen übertragen wird.

Ob es in der Gemeinde Frankenhardt zu viele Füchse gibt, das kann Grosser nicht sagen. „Es ist so, dass jeder eine persönliche Toleranzgrenze besitzt“, sagt der 59-Jährige. So sei es für manche Menschen schon zu viel, wenn sie einen einzigen Fuchs sehen. Er selbst verlässt sich auf seinen Eindruck, den er gewinnt, wenn er in der Natur unterwegs ist.

Intensiv bejagt werde der Fuchs kaum mehr. Der Grund: Der Balg des Tieres lasse sich nur noch schlecht verkaufen und ein Tier einfach umzubringen und dann wegzuwerfen, das mache keiner gern, so Grosser.

Der Fuchs hat kaum natürliche Feinde

Trotzdem darf die Population der Füchse nicht explodieren, und hier seien die Frankenhardter Jäger sehr aktiv, erklärt Grosser. Im Februar beteiligen sich jährlich viele Jäger an der Fuchsjagd, allerdings seien die Bedingungen für die Tiere im Moment gut. Milde Winter bringen den Füchsen mehr Beute, richtige Feinde gebe es kaum.

In Ortschaften dürfen die Tiere nicht gejagt werden, selbst unter Berücksichtigung der Jagdzeiten (August bis Februar) – es handelt sich um „befriedete Bezirke.“ Hier bräuchte es eine Erlaubnis der unteren Jagdbehörde, dann dürfte mit Fallen gejagt werden.

Aber was können die Frankenhardter tun, die Probleme mit einem Fuchs haben? Dazu schreibt das Landratsamt: „Der Schutz des Eigentums obliegt zunächst jedem selbst, sodass (...) zum Beispiel durch eine wilddichte Einzäunung oder Verschluss von Gegenständen Abhilfe geschaffen werden kann“.

