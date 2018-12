Weihnachtsmarkt Fröhliche Besucher trotzen Wind und Regen

Next

Gut gelaunt auch in Stimpfacher Kälte: Christkind und Nikolaus. © Foto: xy

Stimpfach / Julia Vogelmann

Viel geboten war vor allem für Kinder beim Weihnachtsmarkt in Stimpfach. Neben dem Kasperl statteten Christkind und Nikolaus dem Markt einen Besuch ab.

Es war eine gute Entscheidung, den achten Weihnachtsmarkt in Stimpfach wieder auf dem Schulhof stattfinden zu lassen. Die Location bietet genug Möglichkeiten, sich bei Wind und Wetter unterzustellen und zur Not auch nach drinnen zu flüchten, wenn es draußen zu ungemütlich wird.

Veranstalter hatten vorgesorgt

Tatsächlich hatten die Veranstalter vorausgedacht und mit Heizstrahlern dafür gesorgt, dass Glühwein nicht die einzige Wärmequelle blieb und der Regen den selbst gemachten Eierlikör nicht verwässerte. Wer wollte, konnte sich neben Schnitzelburger und Punsch noch mit Mützen und Handschuhen versorgen und somit vollends dem Wetter trotzen.

Die Stimmung jedenfalls war prächtig unter dem Vordach, und der Wind sorgte für große Heiterkeit, als er dem Christkind ins Kleid und in die goldenen Locken fuhr und den Nikolaus dazu brachte, seine Bischofsmütze ein wenig fester zu halten. Die Kinder standen dennoch mit der gebotenen Ehrfurcht vor den beiden, nachdem sie mit roten Wangen und gut aufgewärmt aus der Vorstellung des Kasperltheaters geströmt kamen.

„Wir haben erst keine Aussteller gefunden, und es gab kurz die Überlegung, ob wir den Markt absagen“, gab Nina Hofmann vom Jugendausschuss zu, um dann zu erzählen, wie sich die Veranstalter intensiv ans Telefon gesetzt hätten, um in zwei Tagen den Markt auf die Beine zu stellen.

Letzten Endes großes Angebot

Die Mühe hat sich gelohnt, denn am Ende boten 14 Aussteller ein buntes Angebot von selbst gebastelten Karten über selbst genähte Kinderkleider bis hin zu vielen Kleinigkeiten aus Holz, Papier und Stoff, über die sich die Besucher freuen durften. Zwei Damen zeigten außerdem, wie zarte Klöppelspitze entsteht. Dazu gab es jede Menge Kuchen und Torten und frische Crêpes, die man an liebevoll dekorierten Tischen genießen konnte.

Am Ende war der kleine Weihnachtsmarkt so gut besucht, dass die Lose der Tombola, mit der die Spielgeräte auf dem Spielplatz in Stimpfach mitfinanziert werden sollen, bereits um 15 Uhr ausverkauft waren und nur noch wenige Preise auf Abholer warteten.