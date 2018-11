Wallhausen Freude am Materialmix

Wallhausen / Lothar Schwandt

Die Hobbykünstlerin Lieselotte Scheu holt mit ihren Bildern vertraute und fremde Landschaften ins Bürgerhaus Michelbach/Lücke.

Ein Heimspiel im besten Wortsinn war die Vernissage von Lieselotte Scheus Ausstellung „Ausgleich in Farbe“ am Freitagabend im Bürgersaal Michelbach/Lücke. Förderverein, Liederkranz und Ortsvorsteherin trugen mit dazu bei, die Werke der Hobbykünstlerin ins rechte Licht zu rücken.

Auch wenn einige ihrer Bilder inzwischen sogar in New York hängen, wie Lieselotte Scheu beiläufig erzählt, ist das Bürgerhaus Michelbach trotzdem für sie die ideale Plattform für ihre Bilder. Und Ortsvorsteherin Ute Mack freute sich sichtlich, dass diese Ausstellung in den nächsten Tagen die Michelbacher erfreuen wird und überreichte der Hobbykünstlerin einen bunten Blumenstrauß für die 55 Bilder, die in den verschiedenen Vereinsräumen zu sehen sind.

In der Tat ist die Palette der Ausdrucksformen von Lieselotte Scheu in den letzten Jahren spürbar gewachsen, was auch Fördervereinsvorsitzender Dirk Karst in seinem Grußwort betonte. Besonders gilt dies durch den Materialmix, den ihre Bilder auszeichnen. Scheus besondere Liebe gilt der Airbrush-Technik, die auch in ihrem Malkreis „Kontraste“ große Anerkennung findet. „Dort habe ich aber auch meine schärfsten Kritiker“, weiß Scheu, die vor mehr als zwanzig Jahren ihr Hobby entdeckt hat – so ganz nebenbei bei ihrer Quartiergeberin im Skiurlaub.

Über Blumen und Landschaften hat sie zunehmend Gefallen an Personendarstellungen gefunden. So entstehen für den Betrachter überraschende Kontraste, wenn neben den farbenprächtigen Hortensien im Garten eine Tänzerin in monochromer Bildgestaltung zu sehen ist. Oder wenn sich eine Linoldruckcollage mit Aquarelltechnik mischt, wie bei ihrem Gemälde „Berlin“.

Aber auch die Crailsheimer „Türme an der Jagst“ machen sich gut durch eine die Linien betonende Darstellung und dezente Blautöne. „Wie in echt“, so eine aufmerksame Besucherin, die die „megaschöne Farbgestaltung“ lobt. Daneben lehnt ein Fahrrad an der Mauer und Turnschuhe mit Jeans lassen grüßen.

Auch witzige Darstellungen sind in der Ausstellung, wie „Mit Mäx Gassi gehen“, bei denen sich der Betrachter die Frage stellt, wie die Malerin ihre Motive wählt. „Ganz einfach: Was mich anspricht, bewege ich auch als mögliches Malthema. Das kann eine reizvolle Personenkonstellation bei einer Kreuzfahrt sein oder ein Katalogbild, das nach einer Ergänzung schreit“, so Scheu. Landschaften in Italien gehören dazu, Häfen und Meeresküsten, die im Aquarell viele zarte Nuancen aufweisen.

Besonders die Toskana hat es ihr angetan, könnte man angesichts der Bildmotive vermuten, wären da nicht die kräftigen himmelstrebenden Bäume im rostroten Herbstlaub, die große Leuchtkraft entfalten und auch an der Frankenhöhe wachsen könnten. Angedeutet werden aber auch Ausflüge in die Abstraktion und die chinesische Malerei, worin Scheu ein Experimentierfeld sieht.

Dass Tobias Wolber als Dirigent des Liederkranzes Michelbach-Reubach-Gailroth mit dem temperamentvoll gesungenen Lied „So viel Schwung gibt’s nicht alle Tage“ dem Anlass entsprechend voll ins Schwarze getroffen hat, sei nur nebenbei erwähnt.

Das könnte dich auch interessieren: