Fröhliches Geschrei, Schwimmen, Plantschen und Sonnenbaden: Damit wird es in diesem Sommer im Freibad Rieden nichts. Gemäß dem einstimmigen Votum der Rosengartener Gemeinderäte bleibt das Bädle geschlossen. Maßgeblicher Grund für die Entscheidung war die problematische Umsetzung der Abstandsregeln auf dem vergleichsweise kleinen Gelände und in den Wasserbecken. Zehn Quadratmeter Platz müssen laut der Corona-Sportstätten-Verordnung des Landes jedem einzelnen Badegast zur Verfügung stehen. Auf den 3500 Quadratmetern Liegefläche und im 340 Quadratmeter großen Schwimmbecken könnten sich folglich nur 350 beziehungsweise 34 Personen aufhalten. Im kleinen Becken dürften gerade mal fünf Kinder plantschen.

An „Toptagen“ habe man in den vergangenen Jahren bis zu 900 Besucher gezählt, sagte Jens Miermeister, Leiter der Bäderabteilung der Stadtwerke Hall, die das Familienbad betreiben. Zudem wären Öffnungszeiten nur jeweils Freitag bis Sonntag und damit bis Ende der Saison gerade mal an 33 Tagen möglich. Die ohnehin raren Aufsichtskräfte würden voraussichtlich ab 1. Juli im Schenkensee-Freibad gebraucht. Die Einhaltung der Corona-Regeln sei dort extrem personalintensiv. Eigentlich hatte die Geschäftsführung der Stadtwerke damit gerechnet, dass die Saison komplett ausfällt. Da es aber seit 6. Juni die Erlaubnis dazu gebe, müsse man ein Freibad dieser Größenordnung auch aufmachen, erklärte Miermeister den Räten fast entschuldigend.

Extrem hoher Aufwand

Auch in Rieden wäre der Aufwand im Falle einer Öffnung extrem hoch. So müssten Eingang und Ausgang des Bades getrennt gestaltet werden, was baulich nahezu nicht umsetzbar sei. Vor der Kasse dürfe keine Warteschlange entstehen, sodass man Eintrittskarten nur online kaufen könne. Die Badezeit müsste pro Gast begrenzt werden, damit mehr Menschen die Chance zu einem Freibadbesuch hätten. Für jedes Becken wäre laut Vorschrift eine eigene Aufsichtsperson notwendig. Ebenso müsse auf der Liegewiese und in den Sanitärbereichen die Einhaltung der Abstandsregeln kontrolliert werden.

Die Grenzen des Machbaren

Was die Grenzen des Machbaren aus Sicht des Bürgermeisters und der Räte endgültig überschreitet: Im Falle der Öffnung des Freibads Rieden müsste die Gemeinde trotz aller Einschränkungen 75.630 Euro Abmangel für das Jahr 2020 in voller Höhe an die Haller Stadtwerke überweisen. Bislang konnte Julian Tausch den Preis auf die Hälfte der fälligen Abschreibungen von 33.000 Euro herunterhandeln. Vorausgesetzt, das Bad bleibt zu.

„Kosten und Spaßfaktor stehen in keinem Verhältnis“, befand Gemeinderat Michael Bühl, „das müsste eigentlich jeder Bürger einsehen.“ Wie Tausch durchblicken ließ, rechnet er mit etlichen Beschwerden der Rosengartener. Es sei unklar, ob überhaupt an 33 Tagen gebadet werden könne, gab Martin Melber zu bedenken: „Vielleicht bekommen wir ja einen verregneten Sommer.“ Andere Räte halten die Besucherströme im Bad und die Einhaltung der geforderten Sicherheitsabstände für kaum steuerbar.

Wenig Hoffnung

Sven Hartmann wollte wissen, ob eine spätere Öffnung im Jahr denkbar sei, falls die Regeln gelockert würden. Diese Lockerungen müssten schon drastisch sein, antwortete Miermeister. Tausch glaubt nicht an eine solche Entwicklung. Die Landesregierung habe sich mit ihren Corona-Bestimmungen sehr vorsichtig gezeigt. 16.500 Euro für ein geschlossenes Bad, das keine Kosten verursache, sei zu viel Geld, befand Hartmann weiter. „Wir haben die normalen Unterhaltsaufwendungen“, setzte Miermeister dem entgegen. Man könne nicht alles stehen und liegen lassen und hoffen, dass die Technik 2021 noch funktioniere. „Wir werden nachverhandeln und lassen uns überraschen“, stellte Tausch in Aussicht. Mit der bisherigen Fifty-fifty-Vereinbarung könne er aber gut leben.