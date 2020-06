In Sachen Freibad ist bei der ersten, nicht öffentlichen Behandlung noch kein formeller Beschluss gefasst worden. Deshalb kann nun am heutigen Donnerstagabend der Gemeinderat nochmals darüber beraten. Nicht öffentlich müsse deshalb beraten werden, weil auch Punkte tangiert sind, in denen die Verwaltung als Arbeitgeber tätig sei, berichtet Bürgermeister Damian Komor. Eigentlich ist Komor ja im Urlaub, doch weil das Thema drängt, unterbricht er diesen.

In den vergangenen Tagen haben Mitglieder der DLRG-Gruppe ein Konzept erarbeitet, das heute Abend von Meta Schoch vorgetragen wird. Die DLRG-Vorsitzende will beispielsweise aufzeigen, wie die Kosten begrenzt werden können, indem Ehrenamtliche dafür sorgen, dass die Hygiene- und Abstandsregelungen eingehalten werden. Dem Verband ist es wichtig, den Bürgern, die heuer vielfach nicht in Urlaub fahren, ein Freizeit- und Sportangebot zu unterbreiten.