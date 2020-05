Nach Abwägung aller gesundheitlichen Risiken und im Hinblick auf die hohen Mehraufwendungen sehen wir von einer Öffnung des Mineralfreibades im Jahr 2020 ab“, schreibt die Gemeinde Mainhardt in einer Mitteilung. „Das sehen wir als Gebot der Vernunft und eines verantwortungsvollen Miteinanders“, unterstreicht Bürgermeister Damian Komor die Entscheidung. Sie trifft nicht überall auf Zustimmung.

„Ich habe in der letzten Gemeinderatssitzung den Gemeinderat nicht öffentlich nach seiner Meinung gefragt“, berichtet der Schultes von der Entscheidungsfindung gegen eine Badesaison auf Abruf. Er habe sich mit dem Gremium abgestimmt, ob die Sorgen seines Krisenstabs berechtigt seien. Für die Öffnung oder Schließung des Bades brauche es nach der Gemeindeordnung keinen formellen Beschluss.

„Es war ein reiner Meinungsaustausch“, betont Komor. Es sei allen bewusst, wie wichtig ein solches Freizeitangebot in einem voraussichtlich urlaubsfreien Sommer wäre. „Guten Gewissens lässt sich das aber nicht realisieren. Es war eine sehr, sehr lange Beratung und sowohl bei den Gemeinderäten als auch bei mir schlagen da wirklich zwei Herzen in der Brust“, berichtet der Bürgermeister von der Schließungsdiskussion am Mittwoch vor einer Woche.

Regelungen kaum umsetzbar

Abstandsregelungen seien in den beiden Freibadbecken kaum umsetzbar, zählt er Gründe auf. An freies und entspanntes Baden und Schwimmen sei nicht zu denken. „Die Hygiene- und Abstandsauflagen sind sehr herausfordernd“, führt Komor aus. Da stelle sich für jeden Betreiber die Frage, ob diese überhaupt umsetzbar und machbar seien. Eine neue Zugangskontrolle mit Erfassung aller Besucherdaten sowie Ausgangsüberwachung wäre vonnöten. Die Besucherzahl müsste eingeschränkt und die Anzahl der Badenden überwacht werden.

Die Mehraufwendungen durch Kontrollen und Hygiene während des Betriebs seien teuer – bei deutlich geringeren Einnahmen. Doch auch ein geschlossenes Bad koste die Gemeinde rund 180.000 Euro fix. Üblicherweise rechne man mit rund 117.000 Euro Einnahmen durch Eintrittsgelder, von denen man aktuell maximal die Hälfte kalkuliere, erläutert Komor.

Bei verstärktem Personalaufwand erwarte man rund 287.000 Euro an Betriebskosten. „Aber die wirtschaftlichen Aspekte sind zweitrangig“, unterstreicht er. „Als Gemeinde wollen wir die Gesundheit unserer Badegäste, unserer Bürgerinnen und Bürger, schützen“, bekräftigt der Schultes seine Verantwortung.

Zumal sich Mainhardt schnell zum Corona-Hotspot im Landkreis entwickelt habe und lange Platz drei bei der Infiziertenanzahl – trotz geringer Einwohnerzahl ­– eingenommen habe. „Seit letzter Woche haben wir keine neuen Covid-19-Infizierten dazubekommen, darauf können wir alle stolz sein“, lobt Komor das umsichtige Verhalten aller. „Wenn sich viele Menschen treffen, erhöht sich die Gefahr, dass das Virus verbreitet wird. Die aktuellen Meldungen der letzten Tage, wie zu den Restaurant- oder Gottesdienstbesuchen in Frankfurt und Leer, bestätigen das“, warnt er.

Kritik von der DLRG

„Aber auf die Menschen, die Bewegung im Wasser brauchen, um gesund zu bleiben, wird keine Rücksicht genommen“, kritisiert Meta Schoch, Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe und des Bezirks Schwäbisch Hall, die stille Entscheidung. „Wir hätten vorab gerne mitdiskutiert und machen uns weiter für eine Öffnung unter Auflagen stark“, so Schoch.

Haushalt Geislingen Grundsteuer in Geislingen wird erhöht Geislingen „Wir geben im Sommer viele Kurse im Freibad, kümmern uns um die Badeaufsicht und sind Rettungsschwimmer. Wir hätten uns natürlich auch im Ausnahmejahr – so wie seit 56 Jahren – bei der Aufsicht eingebracht“, betont Schoch. „Keine zwei Wochen nach dem regulären Öffnungstermin wird schon beschlossen, dass das Mainhardter Bad zubleibt“, bedauert sie das Vorpreschen.

Den Mainhardtern seien bereits alle Feste abgesagt worden. „Wir hofften auf die Freibadsaison, Sport und Abkühlung. Ich wurde oft darauf angesprochen“, seufzt sie. Ein Bad sei immer ein Zuschussbetrieb, doch wichtig für die Bürger. „Eigentlich sind Schwimmsport und -unterricht ab 2. Juni erlaubt, allgemeines Baden wenig später“, weiß sie. Dem Verein sei durch die Schließung die wichtigste Grundlage genommen. „Wie soll ich den Haufen zusammenhalten?“, fürchtet sie negative Folgen für die Gemeinschaft durch die ausgefallene Saison.

Jugendliche könnten nicht zu Rettungsschwimmern ausgebildet werden. Sie leide mit Kindern, die schwimmen lernen wollten. „Meinen letzten Kurs musste ich mittendrin abbrechen“, erzählt Schoch. Dabei wolle die Landesregierung, dass möglichst viele das Schwimmen lernten. Zugleich kalkuliere der DLRG-Landesverband mit einer hohen Zahl an Badeunfällen, weiß die Bezirksvorsitzende. „In freien Gewässern verunglücken mehr Menschen als in gesicherter, überwachter Umgebung“, betont sie.