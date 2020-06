Sowohl das Mineralfreibad Vellberg wie auch das Geifertshofener Freibad sollen diesen Sommer geschlossen bleiben. Das Bedauern ist bei allen Gesprächspartnern herauszuhören. So teilt Ute Zoll, Bürgermeisterin in Vellberg, mit: „Wir bedauern diese Entwicklung sehr und haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Allerdings sehen wir dies als Gebot der Vernunft und eines verantwortungsvollen Miteinanders.“ Die Vellberger Stadtverwaltung könne es nicht verantworten, dass die Infektionszahlen in Vellberg wieder deutlich steigen. „Uns ist bewusst, wie wichtig ein solches Freizeitangebot gerade auch für die Familien in einem voraussichtlich urlaubsfreien Sommer wäre. Guten Gewissens lässt sich dies aber nicht realisieren.“

Ebenso besonnen äußert sich Andrea Krauß, zweite Vorsitzende des Fördervereins Freibad Geifertshofen. „Wir haben das Für und Wider abgewogen“, so Krauß, „geschaut, wie die Regelungen in anderen Bundesländern sind“. Die bisher bekannten Standards erforderten einen so hohen Steuerungs- und Kontrollaufwand, der über einen ehrenamtlichen Verein nicht leistbar sei. „Ins große Becken dürften maximal 30 Leute, ins Kinderbecken drei Mütter mit Babys. Wer soll das kontrollieren?“, fragt Krauß, extra eine Security anstellen?

Nur für Mitglieder des Freibadvereins öffnen?

Hinzu kämen nach heutigem Stand Vorgaben, die zusätzlich Zeit oder auch bauliche Änderungen erforderten. Dazu zählten etwa ein separater Ein- und Ausgang oder die Online-Reservierung der Eintrittskarten. Diskutiert wurde im Vorstand, ob das Bad nur für die 350 Mitglieder öffnen solle. Doch das alleine wäre nicht wirtschaftlich, dann wären die Kosten deutlich über dem, was der Verein schultern könne. Zudem stand bei diesem Punkt die Frage im Raum, ob das Finanzamt mitmachen würde, schließlich hat der Förderverein das Siegel „Gemeinnützigkeit“. Lässt sich das halten, wenn nur die Mitglieder davon profitieren? Kein Problem hätte der Freibadbetreiber indes, den angedachten Platz von 15 Quadratmeter pro Sonnenplatz auf der Wiese einzuhalten, so Krauß. „Wir haben eine große Liegewiese“.

Aus all diesen Gründen bleibe das Freibad nun geschlossen, und Krauß geht Stand dieser Woche nicht davon aus, dass sich das noch ändere. Die Mitgliedsbeiträge reichten aus, die laufenden Kosten und Reparaturen, die heuer anstehen, zu bezahlen. So soll die Sandkastenabdeckung erneuert werden, ein Sonnensegel genäht, die Holzterrasse und die Biergartenpflasterung erneuert werden.

Bürger in Bühlerzell tragen Entscheidung mit

Abgelassen wird das Wasser im Schwimmbecken nicht. „Wir müssen es befüllt lassen, es ist als Löschwasserreservoir ausgewiesen.“ Zudem nehme die Folie Schaden, wenn das Becken leer stünde, so Krauß. Die Bürger und auch die Mitglieder hätten Verständnis für die Entscheidung, auch wenn es von allen Seiten heiße: „Das ist aber schade!“ Das Verständnis sei auch deshalb groß, weil es in Bühlerzell einige schwere Verläufe der Corona-Infektion gab. „Ich weiß von drei Leuten, die sehr schwer erkrankt waren und immer noch mit den Nachwirkungen zu kämpfen haben. Keiner weiß, was es an Langzeitfolgen gibt.“

Badebetrieb an Seen wird vorbereitet

An den Badeseen im Raum Ellwangen werde derzeit ein eingeschränkter Badebetrieb vorbereitet, etwa am Kressbachsee, Sonnenbach-Stausee, Orrotsee oder Bucher Stausee, heißt es auf den Homepages der Betreibergesellschaften.