Dass die Freibäder der Region wieder öffnen oder schon geöffnet haben, lässt die Ilshofener heuer erst mal kalt. Denn dass ihr Freibad in Unteraspach einen verzögerten Saisonstart haben würde, war schon lange klar. Zu tief greifend sind die Umbaupläne. Zu umfangreich die Baustelle. Zu unwägbar die Auswirkungen der Corona-Krise. Doch an einem Badestart noch in diesem Jahr soll festgehalten werden, meint Bürgermeister Martin Blessing. „Wir wissen zwar nicht, wie die Regelungen zum Betrieb von Freibädern in ein, zwei Monaten aussehen“, sagt Blessing. „Aber das Wasser kommt ins Becken.“

Deshalb wird in Ilshofen derzeit auch nicht gerechnet, wie viele Gäste unter Corona-Bedingungen überhaupt aufs Gelände oder ins Becken dürfen. „Aber zumindest einen Probebetrieb machen wir in diesem Jahr“, betont Blessing. Das sei auch deshalb wichtig, weil sich dann zeigt, wo der Betrieb noch fein abgestimmt werden muss. Auch müsse das Personal, vor allem Schwimmmeister Walter Huber, ausführlich eingewiesen werden, betont Bauleiter Ingo Peikert von Richter und Rausenberger Bäderbau. „Die Technik ist ja neu.“

Sprungturm, Trennwände am Nichtschwimmerbecken und Massagedüsen

Mittlerweile sieht man in Unteraspach schon genau, wo die Reise hingehen soll. Dass es einen Sprungturm geben wird, ist zum Beispiel offensichtlich. An einer Ecke des Schwimmbeckens ist nämlich der Boden tief ausgeschachtet worden. Dass der Schwimmer- vom Nichtschwimmerbereich künftig abgetrennt werden wird, ist auch schon deutlich: Die Trennwände aus Edelstahl stehen. Rohre sind an ihnen entlanggelegt. „Wir bauen hier Massagedüsen ein“, sagt Blessing. „Das schafft eine zusätzliche Attraktion.“ Der hintere Beckenrand ist abgeflacht. „Ins Wasser kann man mit einer ‚Gewöhnungstreppe‘“, sagt Blessing, vor seinem inneren Auge ist sie schon fertig.

Überhaupt ist das neue Freibad allen Beteiligten des „Jour fixe“ in dieser Woche fast schon leibhaftig greifbar, als sie den Baufortschritt begutachten und Abstimmungen zwischen den einzelnen Gewerken vornehmen. Die sind für den reibungslosen Ablauf wichtig – das ist schon allein am Becken zu sehen, das aus Edelstahl besteht und von einem Edelstahlbauer vor Ort zusammengeschweißt wird. Das System der Rohrleitungen hingegen wird von einer anderen Firma gelegt und besteht aus Kunststoff, erklärt Bauleiter Peikert. Die Anschlüsse sind mit „Flanschen“ verschraubt. So nennt der Baufachmann ringförmige Scheiben, die Rohrleitungen verbinden.

Wohin mit den Rohren?

Nun wird auch der neue Eingang in Augenschein genommen, von dem außer einer neuen Fensteröffnung zum Kassieren noch nichts zu sehen ist. Was Bauleiter Peikert gar nicht gefällt, sind die Rohrleitungen, die sich dort recht provisorisch in gut 2,50 Meter Höhe zwischen den Gebäuden – dem Kiosk und der Kasse – entlangziehen. Mit den Rohren sind die Solaranlagen auf den Dächern verbunden, die das Wasser des Beckens erwärmen. „Das sieht einfach nicht gut aus“, sagt Peikert. Die Gruppe überlegt, ob die Rohre verkleidet oder wie sie in den Boden verlegt werden können.

Dann zieht die Gruppe zum nächsten Gewerk, dem Planschbecken. Oder besser gesagt der Wasser-Spiellandschaft, die das Planschbecken ersetzt, erläutert Bürgermeister Blessing. Ein Wasserbecken gibt es dort künftig zwar auch. Aber noch viel mehr: Insgesamt wird das Wasser über mehrere Ebenen und Bächlein über die Anlage geleitet, samt Wasserrad und Sprudelbecken. „Und über diese Treppen wird das Wasser in Kaskaden herunterlaufen, bevor es am tiefsten Punkt gesammelt wird. Von dort kommt es in den Filter und dann wieder in den Kreislauf“, sagt Blessing. „Das Planschbecken ist echt ein Highlight“, sagt auch Bauleiter Peikert. „Da werden die Familien von weit herkommen.“