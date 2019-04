Themen in diesem Artikel Gemeinderatswahl

Vier Fraktionen werben in Schrozberg um die Gunst der Wähler. Vor fünf Jahren konnten sich noch mehr Frauen für eine Kandidatur erwärmen.

Das Stadtparlament von Schrozberg ist ein meinungsstarkes Gremium: Nicht weniger als vier Fraktionen bestimmen zusammen mit der im Mai 2016 auf den Schild gehobenen Bürgermeisterin Jacqueline Förderer den kommunalpolitischen Kurs der Stadt. Und auch bei der Gemeinderatswahl am 26. Mai werben wieder vier Listen um die Gunst der Wähler. Schon seit Jahren gehen in Schrozberg auch die CDU und die SPD mit eigenen Kandidaten ins Rennen – für kleinere Kommunen auf dem flachen Land ist das eine Besonderheit, die im Falle von Schrozberg allerdings nicht in einen sklavischen Fraktionszwang mündet. Ganz im Gegenteil: Nicht gerade selten gehen unterschiedliche Ansichten über ein Thema quer durch alle Fraktionen.

Größter Personalwechsel findet bei der CDU statt

Nicht weniger als 50 Kandidaten bewerben sich um einen der 22 regulären Sitze im Schrozberger Gemeinderat. Auf den Stimmzetteln stehen die Namen von 13 Frauen – im Vergleich zur Gemeinderatswahl vor fünf Jahren bedeutet das allerdings einen Schwund, denn seinerzeit warfen noch 17 Frauen ihren Hut in den Ring. Allein die Wahlgemeinschaft für Jedermann hatte offenbar keine Mühe, auch Bürgerinnen für eine Kandidatur zu gewinnen: Unter den zehn Bewerbern auf dieser Liste finden sich sieben Frauen – somit ein Anteil von 70 Prozent. Bei der Freien Wählervereinigung bewerben sich 13 Männer und drei Frauen, die CDU setzt auf elf Männer und zwei Frauen und bei der SPD gehen zehn Männer und eine Frau ins Rennen.

Den größten Personalwechsel gibt es bei der CDU: Von ihren bislang acht Mandatsträgern treten nämlich mit Friedrich Zink, Karl-Heinz Deeg, Claudia Ehrmann und Günther Fischer gleich vier Stadträte nicht mehr an und gehen in den kommunalpolitischen Ruhestand.

Die Freie Wählervereinigung wiederum muss künftig auf den Erfahrungsschatz von Werner Schilpp verzichten, der am 26. Mai nicht mehr zur Wahl antritt. Seit 30 Jahren hatte er Sitz und Stimme im Gremium. Aus der Kommunalwahl vor fünf Jahren ging er als „Stimmenkönig“ hervor, zehn Jahre lang fungierte er als erster BM-Stellvertreter.

Auch zwei Bürgerentscheide prägten in den vergangenen fünf Jahren die Kommunalpolitik in Schrozberg: Im Januar 2016 votierten die Schrozberger für den Neubau eines Freibades und im März 2018 machte ein Referendum endgültig den Weg für eine neue kommunale Bücherei frei. Eine wichtige Rolle spielt für die Stadt zudem eine Mensa für das Schulzentrum.

