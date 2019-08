Die Landfrauen Oberspeltach fahren im Sommer seit mehr als 30 Jahren Fahrradtouren – und das jede Woche. Auch bei der Tour de Hohenlohe gehen einige von ihnen an den Start.

Die Landfrauen Oberspeltach wissen es schon lange: In Frankenhardt finden Fahrradfahrer nahezu perfekte Bedingungen vor. Gute Wege, eine schöne Landschaft und auch den ein oder ­anderen Hügel. Seit mehr als 30 Jahren treffen sie sich regelmäßig zwischen Mitte Mai und Anfang September, um Radtouren zu ­fahren.

Auch der Verein „Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus“, der die Tour de Hohenlohe organisiert, schätzt die Gemeinde: Die Radtour führt nicht zum ersten Mal durch Frankenhardt, in diesem Jahr ist der Sportplatz in Gründelhardt sogar der Start- und Zielpunkt.

Tour de Hohenlohe wird zur Tour de Frankenhardt

Die Landfrauen starten jeden Montag an der Kirche in Oberspeltach. Wohin gefahren wird, das wird meist erst vor Ort entschieden. So gibt es zum Beispiel eine „Tour de Frankenhardt“: Von Oberspeltach geht es zum Pfaffenweiher, von dort über Neuberg, Steinehaig, Spaichbühl, Brunzenberg und Hellmannshofen nach Stetten. Ziel der Tour: Der Gründische Brunnen.

Rund 20 Kilometer ist die Strecke lang – eher eine kurze Distanz für die Landfrauen. „Wir fahren immer zwischen 20 und etwa 40 Kilometer“, sagt Susanne Kludzuweit. Je länger es abends hell bleibt, desto länger und weiter wird gefahren – mindestens aber zwei Stunden. Und das schon seit mehr als 30 Jahren. Immer im Sommer, weil es da zu warm für Gymnastik in der Halle ist, erklärt Gisela Bögel.

Radtour durch Hohenlohe 13. Tour de Hohenlohe steht an – Anmeldung läuft Die 13. Tour de Hohenlohe führt am 7. und 8. September durch die Region. Pro Tag können die Teilnehmer zwischen zwei Strecken wählen. Start und Ziel ist Gründelhardt.

Für die Radler gibt es kein Radler mehr

Dabei wurde früher noch ab und zu in einer Gaststätte eingekehrt, für das Radler nach dem Radeln. Heute gehe das aber nicht mehr, fast alle Wirtschaften haben dicht gemacht. Bei der Frage nach den schönsten Touren und Orten gehen die Meinungen auseinander. Einige Favoriten: Eine Tour nach Vellberg, ein Steinbruch in der Nähe von Jakobsburg bei Jagstheim und das Fahren an der Jagst entlang bei Crailsheim.

Bei der anstehenden Tour de Hohenlohe sind die Landfrauen Oberspeltach ebenfalls mit einem Team dabei. Aber warum beginnt und endet die Tour eigentlich in Frankenhardt? Das kann Beate Philipp von der Gemeindeverwaltung erklären. „Der Tourismus-Verein sucht eine Gemeinde aus und fragt dann an.“ Die Organisation übernimmt hauptsächlich der Verein, die Gemeinde Frankenhardt bringt Ideen ein.

Kneip(p)tour am Freitag

Bereits am Freitag startet das Event mit der „Frankenhardter Kneip(p)tour.“ Hier gibt es unter anderem eine Besichtigung des Gründischen Brunnens und des Aussichtsturms Burgberg. „Da kann sich jeder anmelden, die Teilnehmerzahl ist aber begrenzt.“ Seit 13 Jahren seien fast immer die gleichen Leute dabei, sagt Philipp.

